Un investigador de Anthropic dimite porque prevé una superinteligencia artificial que puede acabar con la humanidad

Jacob Coxon, investigador especializado en preentrenamiento que ha trabajado durante los últimos tres años en OpenAI, la empresa que ha creado ChatGPT, y Anthropic, creadora de Claude, ha anunciado su dimisión de esta última con un mensaje de advertencia sobre el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial, pues estos son cada vez más avanzados según Coxon. En un hilo publicado en X, ha acusado a ambas compañías de avanzar hacia una inteligencia artificial capaz de mejorar sus propias capacidades sin que, a su juicio, se hayan establecido las condiciones necesarias para controlar sus riesgos.

Coxon sostiene que las dos empresas están inmersas en una carrera para alcanzar sistemas que podrían superar las capacidades humanas y adquirir una influencia creciente sobre el mundo real, además de mejorarse a sí mismas sin la necesidad de la intervención humana.

I resigned from Anthropic today. I spent the last three years doing pretraining research at both OpenAI and Anthropic. Neither company is acting responsibly. They are racing straight to self-improving superintelligence and gambling with our lives. More thoughts below. — Jacob Coxon (@hilbertspaess) September 9, 2026

Sin responsabilidad

"Ninguna de las dos empresas está actuando de forma responsable. Van a toda velocidad hacia una superinteligencia que se mejora a sí misma y están jugando con nuestras vidas", ha afirmado Coxon al anunciar su salida de Anthropic. Y es que el investigador considera que los sistemas que se están desarrollando podrían alcanzar, en algún momento no muy lejano, capacidades superiores a las humanas en distintos ámbitos. Según explica, podrían piratear sistemas, transformar campos enteros de actividad en muy poco tiempo y adquirir recursos y un poder con el que influir más allá del mundo virtual.

Coxon asegura que el progreso de los sistemas de IA hasta ahora no muestra signos de reducirse. Ha comentado que la evolución de estos sistemas plantea una cuestión que trasciende los intereses particulares de las empresas que los desarrollan. Así, el investigador argumenta que algunas de las personas que trabajan en el desarrollo de estos modelos creen que "existe la posibilidad de que lleguen a acabar con la humanidad antes de que termine la década". "Esto no es un truco de marketing", sostiene.

Coxon también aborda una de las cuestiones que plantea el desarrollo de sistemas que sus propios investigadores consideran potencialmente peligrosos: por qué continúan construyéndolos. Según su explicación, existen diferencias entre OpenAI y Anthropic. Sobre la primera compañía, afirma que muchos de sus trabajadores todavía no habrían interiorizado las consecuencias que atribuye a estos avances. Respecto a Anthropic, su valoración es distinta. Según Coxon, sus investigadores y responsables sí comprenden los posibles efectos, pero considera que la compañía se encuentra "bloqueada en una carrera" para llegar antes que sus competidores. "Están bloqueados en la carrera por llegar primero", escribe. Según su explicación, la lógica sería que ninguna otra empresa actuaría de manera suficientemente responsable y que, por tanto, Anthropic tendría que continuar desarrollando estos sistemas a pesar de los riesgos.

Contra la carrera

Pese a sus advertencias, el investigador considera que todavía existe margen para alcanzar acuerdos entre los principales laboratorios de inteligencia artificial. Coxon señala que determinados acontecimientos recientes podrían facilitar la coordinación y hacer más viables los acuerdos para establecer un ritmo de desarrollo entre los laboratorios estadounidenses. Sin embargo, reconoce que no considera que actualmente se esté avanzando hacia la prevención de una carrera global por desarrollar sistemas cada vez más capaces.

Entre las medidas que podrían llegar a plantearse menciona, por ejemplo, la prohibición temporal de mejorar las capacidades de los modelos. Coxon concluye dirigiéndose directamente a otros investigadores que trabajan en el desarrollo de estos sistemas y les plantea si están dispuestos a iniciar una ejecución de aprendizaje por refuerzo de un sistema superinteligente sin disponer de una comprensión rigurosa de su funcionamiento interno.