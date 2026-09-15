¿Verán estos ojos que se convertirán en polvo cósmico brillar rayos C en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser? ¿Verán, me pregunto temeroso, a una agresiva inteligencia artificial exterminar a la humanidad por culpa del sucesor del cobarde y traidor Gaius Baltar? En Galáctica, estrella de combate (Battlestar Galactica), nuestra especie se libra de la desaparición porque la nave no estaba conectada a los sistemas de defensa de las Colonias. Llevaban un Nokia 3310 mientras el resto fardaba con sus smartphones. La civilización se fue al garete, y todo por un revolcón del científico Gaius con la exuberante Caprica Seis. Que resultó ser una cylon rubia de bote.

Antes de ponernos a temblar por el terrible escenario para nuestro futuro que sugiere el interrogante del titular, una información recogida en el informe Detección y lucha contra el uso indebido de la IA: septiembre de 2026, publicado por Anthropic —los creadores de Claude y socios de Palantir—, ayuda a despejar una interrogante: ¿quién fue el autor del hackeo de la base de datos con los supuestos '70 mil' espías marroquíes?

El antecedente. El 8 de abril de 2025, el alias Jabaroot apareció por primera vez en Telegram y en el foro de ciberdelincuencia BreachForums. Aquí reivindica la autoría de la filtración de datos del Fondo Nacional de Seguridad Social de Marruecos que afectó a 500.000 empresas y a cientos de miles de empleados. El informe de Anthropic menciona un suceso muy parecido: "El mismo actor también llevó a cabo un ataque contra una autoridad tecnológica gubernamental del norte de África. Robaron las credenciales de un dispositivo VPN y las utilizaron para hacerse con el control del servidor central de cuentas de la organización. Esto les permitió sustraer toda su base de datos de credenciales: más de 300.000 registros de identidad nacional y los datos del registro mercantil de más de medio millón de empresas que operan en el país".

¿Quién es ese "actor"? Para Anthropic se trata de un operador cuyo perfil técnico y objetivos son coherentes con el espionaje estatal ruso. Entre sus objetivos están la inteligencia militar de Ucrania y la de los gobiernos europeos, además de organizaciones diplomáticas y de defensa. La intrusión en "la entidad gubernamental tecnológica del norte de África" —el detalle de lo extraído apunta a Marruecos— "rompe con el patrón geográfico dominante de los ataques", señala la IA Claude, que no añade más información sobre el organismo afectado.

Según señala el informe, la detección de la intrusión se produjo en abril de este año. Hay una pregunta obligada: ¿sirvieron esos datos extraídos por un hacker "cuyo perfil técnico y objetivos son coherentes con el espionaje estatal ruso" para construir el artificio de la filtración de los "70.000 espías" y contribuir a aumentar la confusión y desconfianza en plena crisis entre España y Marruecos?

El pasado 4 de agosto, los ministros de Interior de la Unión Europea celebraron una reunión de urgencia tras el asalto a Ceuta. Una vez concluida, el ministro danés de Inmigración e Integración, Morten Bødskov, informaba de que en la reunión se había conocido que, durante la semana siguiente al asalto, se habían identificado más de 2.000 artículos y 6.000 publicaciones en redes sociales sobre la situación en Ceuta y Marruecos procedentes de agentes rusos. El 6 de agosto, un portavoz de la UE lo confirmaba: "Hemos observado, en efecto, canales de manipulación e injerencia por parte de fuentes extranjeras, en particular rusas, que rápidamente intentaron amplificar la situación relativa a Ceuta en diversas plataformas a partir del 30 de julio".

Con anterioridad, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania había publicado un mensaje en X: "Hemos detectado una intensa campaña de propaganda rusa en toda Europa que utiliza imágenes de Ceuta para sembrar la desestabilización. Una red prorrusa, liderada por Pravda y RT. Pravda Español ha publicado casi 300 de ellos". El mensaje era del 31 de julio. Son datos. La opinión libre, la que se publica en Libertad Digital, busca contribuir a entender, pese a la complejidad de algunas situaciones.

Y volviendo al titular. Leo que no debemos preocuparnos. Que los mensajes alarmistas de las grandes empresas de inteligencia artificial obedecen a otros motivos distintos a su peligrosidad: "Ni apocalipsis ni asustaviejas: la realidad es que los magnates de la IA necesitan tiempo y dinero". Afirmación que recuerda a la que haría un marxista apolillado. Otro, que fue asesor del Pentágono y ahora peina moño, nos tranquiliza: "Este exasesor del Pentágono desmonta la 'rebelión' de la IA: «Lo que está ocurriendo es en realidad una negligencia»". Todavía es pronto para maliciarse, pero ¿qué trabajo le costaría a la IA hacer un apaño y regalarles una casa en Malibú a estos señores? Me recuerdan al traidor de Gaius Baltar.

Como saben, Dario Amodei, cofundador y director general de Anthropic, ha publicado un artículo en su web. Suena auténtica su reflexión. Auténtica y terrorífica: "Mi primera preocupación tiene que ver con el hecho de que, desde este verano aproximadamente, la IA avanza a un ritmo considerablemente más rápido, en primer lugar porque la IA es cada vez más capaz de crear la siguiente generación de IA… Si no se controla, podría superar nuestra capacidad para comprender y controlar estos sistemas, por lo que debe llevarse a cabo con la máxima precaución, si es que debe llevarse a cabo". Avisados estamos.