California impulsa un 'apagado de emergencia' obligatorio para la inteligencia artificial

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, ha dado un paso más en su política intervencionista al ordenar a su Administración que evalúe la creación de un 'interruptor de apagado' (conocido en la industria como kill switch) obligatorio para los modelos más avanzados desarrollados por empresas tecnológicas. Esta medida incluye la exigencia de instalar de forma permanente auditores independientes dentro de los laboratorios de las principales firmas del sector.

Newsom firmó este viernes una nueva orden ejecutiva que endurece significativamente la vigilancia sobre las compañías tecnológicas radicadas en su estado. Esta decisión se produce en un momento en el que Washington no ha logrado avanzar en una regulación federal para el sector. La directiva instruye a la Agencia de Operaciones Gubernamentales de California a presentar, antes del 16 de noviembre, una serie de recomendaciones detalladas.

El objetivo es analizar la viabilidad técnica de reformar las leyes estatales vigentes en materia de seguridad, un trabajo que se elaborará en estrecha consulta con expertos nacionales. Entre los puntos más controvertidos que el equipo de Newsom deberá analizar, destaca la obligatoriedad de que los denominados 'grandes desarrolladores de frontera' —aquellas empresas que crean los algoritmos y sistemas más avanzados— integren de forma continua a personal externo en sus instalaciones. Asimismo, se busca establecer el citado mecanismo de apagado de emergencia, cuya eficacia técnica y operativa sería verificada de manera ininterrumpida por estas mismas organizaciones certificadoras.

"California hará lo que puede hacer, pero la nación tiene que entrar en el juego, Washington DC tiene que hacer su trabajo", señaló Newsom a través de un mensaje publicado en la red social X. El político demócrata, a quien muchos sitúan como un posible aspirante a la presidencia de EEUU en las elecciones del año 2028, aprovechó la ocasión para criticar al poder legislativo nacional.

En este sentido, el gobernador consideró "notable" que el Congreso estadounidense se haya tomado un receso de verano sin legislar al respecto. Por ello, hizo un llamamiento directo al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al resto de legisladores para que regresen de su descanso y establezcan un 'marco de seguridad integral' que sirva como estándar mínimo exigible. "Nuestro modelo funciona y si el Congreso no actúa, California sí", advirtió.

Con este nuevo decreto, el estado occidental se consolida a la vanguardia en materia de regulación tecnológica, implementando medidas que no tienen apenas precedentes en el resto del país. A lo largo del año 2024, el Gobierno estatal ya lideró proyectos para controlar las falsificaciones profundas o deepfakes, obligar al uso de marcas de agua digitales y proteger tanto a la infancia como a los trabajadores frente a la automatización.

Por si fuera poco, California también promulgó recientemente una medida pionera que exige a las grandes firmas divulgar públicamente sus protocolos de seguridad. Del mismo modo, sacó adelante normativas para proteger la imagen de los artistas ante el uso no autorizado de actuaciones generadas por ordenador. Todo ello se suma a la conocida como Ley de Transparencia de IA, que fuerza a las plataformas a ofrecer herramientas de detección y avisos informativos a los usuarios.