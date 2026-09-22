Disturbios, incendios o desaparecidos: los drones que se adelantan a la emergencia

La reciente situación vivida en Ceuta ha vuelto a mostrar la dificultad de vigilar grandes extensiones de terreno y costa cuando se produce una emergencia o una concentración inesperada de personas. En escenarios así, disponer rápidamente de imágenes aéreas puede ayudar a conocer lo que sucede, distribuir mejor los recursos y localizar a quienes puedan encontrarse en peligro.

Esta es una de las aplicaciones profesionales de los drones que más está creciendo. Aunque durante años estas aeronaves estuvieron asociadas principalmente a la fotografía y al vídeo, hoy también se utilizan para vigilar perímetros, proteger instalaciones, buscar personas desaparecidas y apoyar a los servicios de emergencias.

Su principal ventaja es la capacidad de situar una cámara en el aire en pocos minutos. Desde allí pueden cubrir amplias zonas, acceder visualmente a puntos difíciles y transmitir imágenes en tiempo real, sin exponer innecesariamente a los profesionales que intervienen.

Puertos, plantas energéticas, centros logísticos y grandes extensiones fronterizas no siempre pueden controlarse únicamente mediante cámaras fijas o patrullas terrestres. Un dron puede comprobar una alarma, recorrer una ruta programada o inspeccionar rápidamente una zona de difícil acceso.

Fronteras bajo vigilancia: el modelo Frontex

Esta aplicación ya se está probando en las fronteras europeas. En 2025, Frontex y la Policía de Fronteras de Bulgaria desarrollaron un proyecto piloto con drones para vigilar más de 8.000 kilómetros cuadrados. Las aeronaves enviaban imágenes en tiempo real a los centros de coordinación y permitían detectar movimientos y apoyar el despliegue de las patrullas sobre el terreno.

También se emplean sistemas similares en el ámbito marítimo. Frontex ha desplegado aeronaves no tripuladas equipadas con cámaras térmicas y radares para apoyar la vigilancia de las fronteras de Grecia durante el día y la noche. Por su parte, la Agencia Europea de Seguridad Marítima ofrece servicios con drones a los Estados miembros para tareas de guardacostas, localización de embarcaciones, control de vertidos y respuesta ante emergencias.

No se trata de sustituir a los profesionales, sino de proporcionarles una visión más amplia antes de intervenir. Las cámaras fijas mantienen la vigilancia de determinados puntos; las patrullas actúan sobre el terreno; y el dron aporta movilidad, alcance e información inmediata.

Una de las tendencias del sector son las estaciones automatizadas, conocidas como drone in a box. La aeronave permanece en una base desde la que puede despegar, completar una ruta y regresar para recargar sus baterías. Esta tecnología permite realizar rondas periódicas y responder con rapidez ante una incidencia.

Cada minuto cuenta: así se localiza a una persona desde el aire

Las cámaras térmicas han convertido a los drones en una herramienta especialmente útil para la búsqueda de personas. Durante la noche o en zonas de montaña, bosques y terrenos de difícil acceso, estos sensores pueden detectar diferencias de temperatura que no serían visibles para una cámara convencional.

En junio de 2026, dos senderistas perdidos en el Parque Nacional Kosciuszko, en Australia, fueron localizados en menos de cinco horas con la ayuda de un dron equipado con imagen térmica y detección asistida por inteligencia artificial. Una vez encontrados, el foco y el altavoz de la aeronave ayudaron a establecer contacto y a guiar hasta ellos a los equipos terrestres.

Esta capacidad también puede resultar decisiva en zonas costeras. Un dron puede rastrear rápidamente una franja de litoral, localizar a una persona en el agua y comunicar su posición exacta mientras se desplaza una embarcación de rescate.

La aeronave no sustituye al equipo que realiza la intervención, pero puede reducir considerablemente el área de búsqueda y aportar información durante los primeros minutos, cuando todavía se desconoce el alcance real de la emergencia.

Incendios e inundaciones: la vista aérea que marca la diferencia

En incendios e inundaciones, obtener una visión general del escenario es una de las primeras necesidades. Los drones permiten observar la evolución del fuego, detectar puntos calientes, localizar carreteras cortadas y examinar edificios o terrenos a los que todavía no es seguro acceder.

Tras la DANA que afectó a Valencia en octubre de 2024, la Guardia Civil desplegó 69 drones junto a helicópteros, embarcaciones y unidades especializadas. El operativo se centró en la localización de desaparecidos, el auxilio a la población y la recuperación de la seguridad en las zonas afectadas.

La transmisión de imágenes en directo permite además que los centros de coordinación decidan dónde enviar personal, vehículos o medios de rescate. De este modo, el dron se convierte en una fuente de información para dirigir la intervención, no simplemente en una cámara aérea.

La evolución del sector apunta hacia aeronaves con mayor autonomía, rutas programadas y sistemas capaces de analizar imágenes y señalar posibles anomalías. Sin embargo, la automatización no elimina la necesidad de profesionales cualificados.

Pilotos preparados para una tecnología cada vez más exigente

Un piloto que trabaja en seguridad o emergencias debe saber planificar una búsqueda, interpretar imágenes térmicas, valorar los riesgos del entorno y coordinarse con los equipos que actúan sobre el terreno. También debe conocer la normativa aeronáutica y los límites relacionados con la privacidad y la protección de datos.

No toda zona puede sobrevolarse libremente ni cualquier imagen puede captarse o almacenarse sin una finalidad justificada. La eficacia de la tecnología depende también de que se utilice de forma proporcionada, segura y respetuosa con los derechos de las personas.

Por ello, entidades formativas registradas como Aerocámaras han ido fortaleciendo su oferta formativa para cubrir las necesidades del sector. A través de su Escuela Superior de Pilotos de Drones, Campus UAS by Aerocámaras, aporta formación oficial, técnica y universitaria enfocada en casos prácticos, con drones de formación de última generación y aplicando software especializado integrado con módulos de IA.

En palabras de Francisco Álvarez, CEO del grupo Aerocámaras, "los drones no sustituyen a policías, bomberos, sanitarios o equipos de rescate. Sin embargo, al proporcionar una visión inmediata desde el aire, pueden ayudarles a anticiparse, reducir riesgos y actuar con mayor rapidez cuando cada minuto cuenta. Esta tecnología es complementaria, no es la panacea, pero puede ser disruptiva en función del uso que se haga de ella".