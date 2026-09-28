La inspiración cuántica abre nuevas vías para entender el futuro tecnológico desde una mirada europea e interdisciplinar

La computación cuántica ha dejado de ser una promesa lejana para convertirse en uno de los grandes vectores de innovación del siglo XXI. Europa aspira a desempeñar un papel protagonista en este ámbito gracias a una combinación de investigación científica, colaboración entre instituciones y una creciente apuesta por el desarrollo tecnológico. Bajo esta premisa, TELOS, la revista de pensamiento, sociedad y tecnología de Fundación Telefónica, dedica su número 129 a la denominada Inspiración Cuántica, coincidiendo además con el 40 aniversario de la publicación.

Portada de la revista.

El número cuenta con el físico Juan Ignacio Cirac como editor invitado, una de las mayores referencias internacionales en el ámbito de la información cuántica. En su artículo Pensar desde la incertidumbre, plantea que la física cuántica no solo ha cambiado nuestra comprensión del universo, sino que también invita a replantear la forma de abordar los grandes desafíos científicos y tecnológicos.

Como señala Cirac, "la incertidumbre deja de ser una limitación para convertirse en un motor de descubrimiento", una idea que sirve como hilo conductor del conjunto de la publicación.

Otro de los artículos destacados, firmado por el colectivo WAIQ bajo el título El futuro no será cuántico ni clásico, sino convergente, defiende que el verdadero potencial de esta revolución tecnológica no reside en sustituir la computación tradicional, sino en combinar ambas capacidades.

Los autores sostienen que los próximos avances llegarán de la mano de ecosistemas híbridos, donde las tecnologías clásicas y cuánticas trabajarán de forma complementaria para resolver problemas que hoy resultan inabordables.

Esta visión resulta especialmente relevante para Europa, donde las estrategias de investigación buscan reforzar la colaboración entre universidades, centros científicos y empresas para acelerar la transferencia del conocimiento.

El reto tecnológico del cero absoluto

La revista también dedica espacio a uno de los mayores desafíos de la computación cuántica: crear las condiciones físicas necesarias para que los procesadores funcionen correctamente.

En El desafío de resolver lo imposible muy cerca del cero absoluto, María José Calderón explica cómo los ordenadores cuánticos necesitan operar a temperaturas extremadamente bajas para preservar el comportamiento de los qubits y minimizar los errores.

Una carrera contrarreloj por liderar la innovación

El recorrido concluye con ¡Contrarreloj!, firmado por Pino Caballero, Daniel Escánez Expósito y Jorge García Díaz, que analiza la intensa competición internacional por desarrollar tecnologías cuánticas capaces de generar ventajas científicas, económicas y estratégicas.

Los autores destacan que esta carrera no depende únicamente del desarrollo de hardware, sino también de la formación de talento, la cooperación internacional y la creación de un ecosistema innovador sólido.

La revista puede consultarse y descargarse gratuitamente desde la página web de TELOS, donde Fundación Telefónica reúne todos los contenidos de esta edición especial dedicada a la inspiración cuántica.