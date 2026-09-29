La empresa tecnológica Anthropic, conocida por ser la creadora del modelo de lenguaje Claude, ha dado un paso inusual en el mundo financiero al advertir a sus potenciales inversores sobre los peligros de su propio producto. En el folleto previo a su esperada salida a bolsa, la compañía señala que la inteligencia artificial podría plantear "riesgos existenciales para la humanidad", según ha desvelado el diario británico Financial Times.

El documento, distribuido recientemente entre un selecto grupo de actores financieros, dedica un apartado extenso a detallar los riesgos asociados al desarrollo de modelos cada vez más complejos. Entre las amenazas descritas, la firma destaca la "posibilidad de que manipulen, chantajeen o desarrollen comportamientos impredecibles". Esta advertencia evidencia la creciente inquietud en el sector por el diseño descontrolado de algoritmos.

A pesar de estas sombrías previsiones, la salida a bolsa de la compañía estadounidense sigue su curso y está prevista para este otoño en el mercado tecnológico de Nueva York. Los analistas y los actuales accionistas de la empresa confían en que la firma dirigida por Darío Amodei alcance una valoración astronómica que podría superar los 2 billones de dólares de capitalización.

En el plano estrictamente financiero, el folleto revela la magnitud de los costes de la innovación tecnológica. Anthropic registró durante el pasado ejercicio unos ingresos de 4.600 millones de dólares, lo que supone multiplicar casi por doce las cifras del año anterior. Sin embargo, este crecimiento exponencial vino acompañado de una pérdida operativa superior a los 8.000 millones de dólares.

Los gastos operativos de la compañía se dispararon hasta rozar los 13.000 millones de dólares, impulsados principalmente por el pago de los recursos informáticos necesarios para entrenar y ejecutar sus enormes modelos de lenguaje. Para sostener esta agresiva expansión, la empresa prevé comprometer 518.000 millones de dólares en servicios de computación en la nube e infraestructura en los próximos años.

Aunque la facturación ha mantenido un ritmo fulgurante, alcanzando los 11.500 millones de dólares en el segundo trimestre, los inmensos desembolsos plantean serias dudas sobre su rentabilidad a corto plazo. Además, el folleto alerta sobre otro factor de debilidad corporativa: la alta concentración de clientes, ya que una cuarta parte de sus ingresos en 2025 provino únicamente de dos compradores.

El debate sobre la viabilidad y los límites de la tecnología sigue plenamente vigente. El propio Amodei defendió hace escasos días la necesidad de "ralentizar la frontera" del desarrollo de estos sistemas para garantizar su seguridad. Esta postura prudente ha encontrado un firme respaldo en otras figuras destacadas del sector privado, como el consejero delegado de OpenAI, Sam Altman, o el conocido empresario Elon Musk.