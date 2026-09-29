La mitad de China ya usa inteligencia artificial a diario: 700 millones de personas y subiendo

La inteligencia artificial generativa ha dejado de ser una novedad en China. Más de 700 millones de personas la utilizaron durante el primer semestre de 2026, lo que supone una penetración superior al 50 %, según el último informe del Centro de Información de la Red de Internet de China, presentado este martes.

El uso principal sigue siendo el más intuitivo: preguntar. Tres de cada cuatro usuarios recurren a estos sistemas para resolver dudas. Pero la cifra que más dice del momento es otra. Casi la mitad ya los usa para editar imágenes o vídeos, y uno de cada tres para redactar resúmenes, actas o presentaciones. Los asistentes integrales y las herramientas de oficina inteligente han duplicado con creces su uso en un año.

Detrás de este despegue hay una guerra comercial feroz. DeepSeek, Alibaba, Moonshot o Zhipu compiten con modelos abiertos y precios bajos, una estrategia muy distinta a la de OpenAI o Anthropic, que mantienen sus sistemas más cerrados.

Eso sí, la expansión tiene límites marcados por Pekín. Desde 2023, la ley obliga a que estas herramientas respeten los "valores socialistas fundamentales" y no generen contenidos que pongan en riesgo la seguridad nacional, la unidad territorial o la estabilidad social.