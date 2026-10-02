Adiestran a robots con IA para que se suiciden en un horno de fundición como 'Terminator'

La tecnológica estadounidense Figure, especializada en crear robots humanoides con inteligencia artificial (IA), ha destruido robots obsoletos enseñándoles a lanzarse al horno de fundición de una acería, una idea que fue propuesta por el actor Arnold Schwarzenegger y que ha dado lugar a un espectacular vídeo promocional.

La empresa de robótica explicó que quería destruir gran parte de su flota de robots humanoides F.02 para proteger su propiedad intelectual y acelerar la producción de su próximo modelo, pero desmontarlos hubiera llevado demasiado tiempo, por lo que pidió ideas a los internautas.

"La respuesta rotunda provino de una fuente inesperada: Arnold Schwarzenegger, quien nos sugirió fundirlos. Contactamos con Arnold y, cuando expresó su deseo de participar, pusimos todo en marcha", señaló la compañía en un comunicado.

Esta drástica solución es un guiño a la famosa escena final de la película Terminator 2: El juicio final, protagonizada por Schwarzenegger, en la que su personaje, el robot T-800, pide ser arrojado a una caldera de acero fundido para destruir su tecnología y así salvar el futuro de la humanidad.

La compañía tecnológica contactó a múltiples siderúrgicas de Estados Unidos y México, pero ninguna aceptó fundir robots equipados con baterías de litio por el riesgo que suponía para sus costosas instalaciones, hasta que finalmente encontraron una fundición dispuesta a asumir el reto en Imatra (Finlandia).

Posteriormente, los ingenieros de Figure enseñaron a los robots F.02 a saltar desde el segundo piso de su sede en San José (California) a unas grandes camas hinchables que simulaban ser una caldera de acero fundido. Para ello, crearon un nuevo modelo de IA que permitiría a los robots saltar con precisión tomando como referencia los movimientos de especialistas de cine en escenas de riesgo.

Una vez en Finlandia, los robots ejecutaron su misión sin contratiempos, a pesar del calor extremo y los campos electromagnéticos del horno de arco eléctrico de 75 toneladas de la fundición.

El vídeo, en el que aparece el propio Schwarzenegger, muestra a un robot agarrándose a una cadena para descender hasta la caldera de fundición —como hace su personaje en la película— y a varios robots más lanzándose con saltos acrobáticos al acero fundido.

La compañía señaló que ha destruido casi todos los robots de este modelo, excepto unos pocos que quiere mantener, y que fabricará una serie de objetos conmemorativos del F.02 con las barras de metal resultantes de fundir los robots para ponerlos a la venta. Pese a estar especializada en robótica con IA, la tecnológica estadounidense aclaró que no utilizó esta tecnología en la creación del vídeo promocional.

"Con la ayuda de Arnold Schwarzenegger y nuestro equipo de filmación, logramos algo realmente extraordinario. En una época de imágenes generadas por inteligencia artificial, vale la pena aclararlo: realmente entrenamos robots para saltar de forma autónoma, los enviamos a Finlandia e hicimos que saltaran a una cuba de acero fundido", señaló.