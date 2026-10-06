H/Advisors Tinkle presenta 'Mutación Algorítmica' y amplía su modelo de comunicación al entorno de la IA

H/Advisors Tinkle ha presentado Mutación algorítmica, un libro que reúne casi dos años de trabajo de su grupo de expertos en Algorithmic Communications y recoge los principales aprendizajes de la consultora sobre el impacto de la inteligencia artificial en la comunicación corporativa.

La publicación parte de un cambio en la forma en la que las audiencias acceden a la información. Los modelos de inteligencia artificial generativa seleccionan, relacionan y sintetizan contenidos procedentes de distintas fuentes antes de construir una respuesta, lo que incorpora una nueva capa de intermediación entre las organizaciones y sus públicos.

Ante este nuevo contexto, H/Advisors Tinkle creó una task force específica de Algorithmic Communications, integrada por profesionales de comunicación corporativa, entorno digital e inteligencia artificial. El equipo ha desarrollado una metodología dirigida a gestionar de forma proactiva la presencia digital y algorítmica de las organizaciones y a favorecer que su posicionamiento y narrativa sean interpretados de forma coherente con su estrategia.

Algorithmic Communications trabaja sobre tres niveles conectados: las fuentes que aportan información sobre una organización, las señales que permiten contextualizarla y relacionarla, y las capas de interpretación con las que los modelos construyen sus respuestas. Analizar estas dimensiones de forma conjunta permite detectar vacíos, contradicciones, desactualizaciones o asociaciones imprecisas y entender si existe distancia entre el posicionamiento que una compañía quiere construir y la narrativa que los algoritmos pueden interpretar a partir de la información disponible.

"Los modelos de lenguaje no ofrecen siempre la misma respuesta ante una misma pregunta. Por ello, la gestión algorítmica de la reputación no consiste en controlar un mensaje único, sino en aumentar la probabilidad de que la narrativa estratégica de la compañía emerja de forma correcta, contextualizada y equilibrada", señaló el grupo de expertos de H/Advisors Tinkle.

Por eso, la comunicación algorítmica no consiste en añadir un nuevo canal a la estrategia ni en trasladar las técnicas tradicionales de posicionamiento al entorno de la IA. Implica incorporar una nueva perspectiva a decisiones que ya forman parte de la comunicación corporativa: qué contenidos se generan, qué fuentes construyen autoridad, qué territorios se quieren ocupar, cómo se relacionan entre sí los distintos activos y qué coherencia existe entre la narrativa propia y la que construyen terceros.

Con Mutación algorítmica, H/Advisors Tinkle indicó que comparte el aprendizaje acumulado por su grupo de expertos y consolida una línea de trabajo orientada a anticipar los cambios que la inteligencia artificial está introduciendo en la comunicación corporativa y a trasladarlos a nuevas metodologías, herramientas y capacidades para sus clientes.