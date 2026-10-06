La IA esconde una marca de agua invisible en los textos y las respuestas de ChatGPT por la normativa de la UE

OpenAI ha anunciado que ampliará sus herramientas de procedencia de contenido al incorporar marcas de agua invisibles en las respuestas generadas por ChatGPT y Codex en la Unión Europea durante las próximas semanas, con el fin de acatar los requisitos normativos del Reglamento de Inteligencia Artificial. Asimismo, la compañía ha confirmado que los clientes de su API en todo el mundo ya pueden activar opcionalmente esta función para modelos seleccionados.

Un rastro estadístico sin marcas visibles

A diferencia de los sellos visuales en imágenes o archivos de audio, este mecanismo actúa insertando un patrón estadístico en el texto a medida que se genera. Desarrollada junto a investigadores de las universidades de Pensilvania y Yale bajo la denominación textGrain, la técnica modifica sutilmente la selección de palabras sin alterar la calidad expresiva ni la lectura, conservándose al copiar y pegar el contenido.

Respecto a la privacidad y el alcance de esta medida, OpenAI aclaró expresamente en su comunicado: "Una marca de agua de texto ayuda a responder una pregunta: '¿Es probable que esto haya sido generado por un modelo de OpenAI?'. Funciona insertando una señal estadística invisible en el texto a medida que se genera (...). No indica quién escribió el texto originalmente ni quién es su propietario. No identifica a una persona, organización, cuenta, conversación ni mensaje."

When possible, we want to give people a choice—and be clear about what watermarking can and can't do. A text watermark helps answer one question: "Was this likely generated by an OpenAI model?" It works by embedding an invisible statistical signal in text as it's generated. A… — OpenAI (@OpenAI) October 5, 2026

La tecnológica también enfatizó que en sus pruebas internas esta señal "no ha afectado la capacidad ni la velocidad de nuestros modelos, ni la legibilidad de sus respuestas".

Limitaciones técnicas y acceso restringido

A pesar de su implementación, la firma ha advertido que la tecnología se encuentra en un proceso de desarrollo continuo y presenta márgenes de error: "Las marcas de agua tienen sus limitaciones. A menudo son indetectables, sobre todo en pasajes cortos. Reescribir o traducir el texto puede eliminarlas por completo."

En ese sentido, las pruebas técnicas muestran que reemplazar un 10 % de las palabras por sinónimos reduce la tasa de detección del 92 % al 66 %, mientras que editar un 25 % del texto la disminuye hasta el 17 %. Por este motivo, la ausencia de marca tampoco constituye una prueba definitiva de autoría humana.

Debido a estas restricciones, OpenAI concluyó que mantendrá el uso de la herramienta de verificación en un entorno controlado: "Por eso, por ahora, solo los investigadores autorizados tendrán acceso a nuestro detector, para que nos ayuden a evaluar y mejorar la tecnología. Consideramos la aplicación de marcas de agua en textos como un área de investigación en constante desarrollo."

Otras técnicas para detectar IA

Asimismo, también hay símbolos Unicode invisibles como el espacio de ancho cero o el delimitador invisible dentro del texto o en las etiquetas HTML, de forma que al pegarlo aparecen barras, espacios o símbolos extraños. Asimismo, cuando se genera un enlace puede añadir atributos personalizados.

La IA tiende a mantener un ritmo constante y uniforme en la longitud de las oraciones, por lo que los detectores pueden identificar su uso midiendo la variación en la longitud y la estructura. Del mismo modo, también por el tipo de palabras y la probabilidad estadística de su uso.

Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley de IA

Esta medida responde de manera directa a la entrada en vigor del Artículo 50 del Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE, aplicable desde el pasado 2 de agosto de 2026. La normativa fija obligaciones estrictas de transparencia para proveedores e implementadores de IA generativa con el fin de evitar riesgos de desinformación, fraudes de suplantación y engaños al consumidor.

Según las directrices publicadas por la Unión Europea, los proveedores están obligados a añadir marcas legibles por máquina que permitan detectar cualquier contenido generado o manipulado por algoritmos. La norma busca garantizar que las personas sepan cuándo interactúan con una IA o están expuestas a contenido sintético, permitiendo que los desarrolladores demuestren su cumplimiento mediante la adhesión al Código de Buenas Prácticas sobre Transparencia o a través de soluciones técnicas equivalentes.