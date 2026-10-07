Desarrollan en Viena el primer reloj nuclear autoestabilizable del mundo

Durante décadas, investigadores de todo el mundo han trabajado para alcanzar una tecnología de medición del tiempo sin precedentes, pero es ahora cuando se están produciendo avances cruciales. Viena alberga ya el primer reloj nuclear autoestabilizable, un sistema que ha demostrado operar de forma constante durante más de 24 horas sin ningún tipo de intervención externa.

Esta innovación tecnológica tiene el potencial de superar la precisión de los relojes atómicos actuales. Supone un salto hacia un nuevo tipo de metrología de alto rendimiento, una disciplina que permitirá calcular diversas magnitudes físicas con una exactitud que hasta hace muy poco se consideraba inalcanzable.

Durante mucho tiempo los científicos sospecharon que los núcleos de torio poseían una propiedad especial que los convertía en una herramienta ideal. Estos núcleos cuentan con dos estados de energía muy similares. Como la brecha energética entre ambos es excepcionalmente pequeña, es posible usar la luz para hacer transitar el elemento de un estado a otro de forma controlada. En otros núcleos atómicos las diferencias son tan grandes que no responden al estímulo lumínico.

En abril del año 2024, un equipo liderado por el profesor Thorsten Schumm en el Instituto de Física Atómica y Subatómica de la Universidad Técnica de Viena, junto con especialistas en Alemania, logró por primera vez excitar los núcleos con haces láser. Durante el otoño de ese mismo año consiguieron acoplar el aparato a un sistema óptico convencional.

Sin embargo, el objetivo definitivo era evitar la dependencia de la tecnología atómica tradicional. "Lo que realmente se necesita es un reloj nuclear autoestabilizador (...), la idea básica es sencilla: se tiene un láser y torio", explica Thorsten Schumm. El proceso consiste en que la luz altera el estado del material, y a su vez el propio núcleo sirve para estabilizar la frecuencia lumínica.

El corazón del dispositivo es un cristal que contiene átomos de torio, el cual recibe la irradiación directa. Aunque la oscilación de la luz puede medir el tiempo, su frecuencia varía por agentes externos como los cambios térmicos. Por tanto, para obtener datos fidedignos, se precisa un mecanismo que mantenga el ritmo exacto en todo momento.

En los sistemas convencionales se utilizan los estados energéticos de los electrones. Ahora, el nuevo equipo emplea los núcleos de torio, que absorben la luz solo cuando la frecuencia es precisa. Si esta se desvía ligeramente, la absorción disminuye, provocando que el láser se reajuste de forma automática y prosiga su marcha con total puntualidad.

La gran ventaja del nuevo diseño radica en la escala física de sus componentes. Dado que los núcleos atómicos son diez mil veces más pequeños que la estructura atómica completa, reaccionan mucho menos a las perturbaciones del entorno. Esta particularidad los convierte en indicadores de tiempo extremadamente fiables.

La precisión de este novedoso aparato se estudió exhaustivamente durante un día completo, revelando un error de apenas un segundo cada treinta millones de años. "Aún no alcanza el nivel de los mejores relojes atómicos ópticos del mundo, pero para un primer prototipo es un resultado fantástico", sostiene el profesor. Los investigadores confían en que la exactitud se incrementará drásticamente en un futuro cercano mediante el uso de potencias lumínicas superiores y cristales perfeccionados.