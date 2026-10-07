Google abre al público su herramienta SynthID Detector para identificar imágenes creadas por IA

La compañía tecnológica estadounidense Google ha puesto este miércoles a disposición del público general su nueva herramienta denominada SynthID Detector. Se trata de una plataforma web diseñada para permitir a cualquier internauta verificar si un archivo multimedia ha sido generado o manipulado mediante herramientas de inteligencia artificial (IA). Esta iniciativa busca aportar transparencia en un entorno digital cada vez más saturado de contenidos sintéticos.

A través de la página web habilitada para este fin, a la que los usuarios pueden acceder de forma sencilla iniciando sesión con sus credenciales habituales de Google, Apple u OpenAI, es posible subir distintos tipos de archivos. El sistema se encarga entonces de rastrear la presencia de la marca de agua digital SynthID. Este sello, que resulta completamente imperceptible tanto para el ojo como para el oído humanos, permanece incrustado de manera permanente en la propia estructura de los datos del contenido examinado.

La utilidad de este detector no se limita exclusivamente a las creaciones surgidas de los propios modelos de lenguaje y generación de Google. La plataforma también reconoce contenidos generados por otras compañías punteras del sector asociadas a este estándar tecnológico, tales como OpenAI, Nvidia y la empresa surcoreana Kakao. Además, la corporación ha anunciado en un comunicado oficial que Apple se incorporará próximamente a este grupo de socios.

Las cifras que maneja la matriz de Google, Alphabet, reflejan la magnitud del despliegue de esta tecnología. Desde su creación, se han aplicado estas marcas de agua invisibles a más de 180.000 millones de imágenes y vídeos en todo el mundo. A esto hay que sumar un volumen equivalente a 240.000 años de archivos sonoros. En la actualidad, el sistema procesa más de un millón de solicitudes diarias de verificación de autenticidad.

Esta apertura al público profundiza en la estrategia que ya fue adelantada el pasado mes de mayo por el director ejecutivo de la empresa, Sundar Pichai. Durante la habitual conferencia anual de desarrolladores, el directivo explicó que la intención de la compañía pasaba por integrar estas credenciales de contenido de forma nativa tanto en su conocido motor de búsqueda como en el navegador Chrome, facilitando así la comprobación instantánea.

La creciente popularidad de la inteligencia artificial generativa durante los últimos años ha propiciado que internet y las redes sociales se hayan llenado de deepfakes. Estas creaciones hiperrealistas manipulan la imagen y la voz de personas reales para hacerles decir o hacer cosas que nunca ocurrieron en la realidad. La nueva herramienta de Google nace precisamente con la vocación de combatir la desinformación derivada de este tipo de prácticas engañosas.