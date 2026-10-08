Un gallego revoluciona las redes al crear el andador más potente y rápido del mundo

Lo ha vuelto a hacer. Un ingenio gallego vuelve a traspasar fronteras, esta vez desde el municipio coruñés de Miño. José Luis Martínez Domínguez, un vecino jubilado que dedicó su vida laboral a trabajar con grandes excavadoras y maquinaria pesada, se ha convertido en protagonista de las redes sociales tras desarrollar el andador más potente y rápido que existe en el mundo.

Y es que no es la primera vez que Miño se queda atónito con las ocurrencias de su ingeniero favorito. Hace un par de años, José Luis ya dio mucho que hablar en redes al motorizar un carrito de la compra (bautizado como Ernesto) que lo acompañaba solo de camino al supermercado.

En esta ocasión, motivado por las complicaciones de una enfermedad y las largas horas libres, ha decidido aplicar sus conocimientos mecánicos sobre un andador tradicional, logrando una velocidad y fuerza inéditas para este tipo de dispositivos.

Pese a lo llamativo del invento, su creador aclara en La Voz de Galicia que no se trata de un vehículo comercial ni pensado para el uso diario de personas con movilidad reducida. "No son vehículos para que los use la gente. Es solo un entretenimiento realizar las conexiones y aprender su manejo, porque tiene mucha potencia. El andador es loco".

Para él, el verdadero disfrute reside en el reto de la ingeniería casera y el ensamblaje de cables y piezas. De hecho, su última hazaña incluye también un kart modificado con remolque —al que ha llamado Salvador— cuyos vídeos ya acumulan miles de reproducciones en la plataforma TikTok, recordando de forma inevitable a la célebre película Una historia verdadera de David Lynch.

Con el apoyo de sus vecinos y una imaginación incombustible, este técnico miñense demuestra que la jubilación no está reñida con la innovación y el humor, dejando claro que en Miño se camina a otra velocidad.