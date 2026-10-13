Telefónica desplegó en el Movistar Arena con Jorge Drexler tecnología para elegir canciones en directo

El Movistar Arena fue escenario de una innovadora propuesta impulsada por Telefónica durante el concierto de Jorge Drexler. Gracias a la conectividad y a distintas soluciones tecnológicas, los 7.000 asistentes pudieron acceder a contenidos exclusivos y formar parte activa del espectáculo, enriqueciendo su experiencia más allá de la música en directo.

La acción se inició antes del concierto, cuando las personas que habían adquirido una entrada recibieron un vídeo exclusivo que recorría la historia de la gira, desde las primeras canciones concebidas en el estudio y el nacimiento del disco hasta su llegada a los escenarios y sus ocho nominaciones a los Latin Grammy®. El contenido les permitió conocer en profundidad el contexto creativo y artístico del espectáculo, anticipando la propuesta de interacción que más tarde tendría lugar en el Movistar Arena.

Telefónica impulsó una innovadora experiencia tecnológica en el Movistar Arena durante el concierto de Jorge Drexler.

Como parte de esta iniciativa, también supieron que podrían influir en el desarrollo de la actuación mediante la elección de una canción que se incorporaría de forma excepcional al repertorio de la noche. Con esta propuesta, Telefónica puso la tecnología al servicio de una experiencia cultural más conectada, avanzando en su propósito de facilitar a los ciudadanos nuevas formas de acceso y relación con las tecnologías digitales.

Ya en el Movistar Arena, la tecnología desplegada por Telefónica hizo posible uno de los momentos más especiales de la noche. El público pudo intervenir directamente en el espectáculo mediante una votación en tiempo real para seleccionar una de las canciones que Jorge Drexler interpretaría durante la actuación. La elección dio lugar a un momento único e irrepetible, ya que La trama y el desenlace no había sonado previamente en ningún otro concierto de la gira. Además, el cantautor quiso interpretar también la segunda canción más votada por el público: Milonga del moro judío.

La propuesta tuvo continuidad más allá del evento. Al día siguiente, los asistentes recibieron un vídeo resumen de la experiencia vivido en el concierto, acompañado de un mensaje especial de Jorge Drexler, reforzando una iniciativa que combinó música, tecnología y participación para generar nuevas formas de conexión con la audiencia.

De este modo, Telefónica puso su capacidad tecnológica al servicio de una experiencia más participativa, demostrando cómo la innovación puede aportar nuevas formas de interacción entre artistas y audiencias.

Una plataforma diseñada para miles de participantes simultáneos

La participación fue sencilla, intuitiva y segura. Desde una hora y media antes del inicio del concierto, los asistentes pudieron escanear un código QR único visible en las pantallas del recinto para acceder a la votación. Sin necesidad de descargar aplicaciones ni completar procesos de registro, pudieron elegir entre varias canciones propuestas por el artista.

Para hacerlo posible, Telefónica integró en el Movistar Arena una plataforma de participación en tiempo real específicamente diseñada para eventos de gran afluencia. La solución permitió gestionar de forma simultánea miles de usuarios concurrentes y mostrar instantáneamente los resultados de las votaciones en las pantallas del recinto.

La infraestructura se apoyó en tecnologías cloud y estuvo integrada sobre la red de comunicaciones desplegada por Telefónica en el Movistar Arena. Además, incorporó capacidades de autoescalado, que ajustaron automáticamente los recursos disponibles en función de la demanda, y mediante una red de distribución de contenidos (CDN), garantizando el rendimiento, la disponibilidad y una experiencia fluida incluso en situaciones de máxima concurrencia.

Un referente en conectividad para grandes eventos

Esta iniciativa forma parte de la evolución tecnológica del Movistar Arena, uno de los recintos de música y entretenimiento más activos del mundo. La presencia de Telefónica ha permitido una profunda optimización de la red móvil del espacio, convirtiéndolo en un referente en la gestión de voz y datos durante eventos multitudinarios.

La compañía ha multiplicado por cuatro las instalaciones móviles de nodos, reforzando significativamente la capacidad y calidad de la red para garantizar una experiencia de conectividad excelente a los asistentes. Esta mejora ha supuesto una evolución de la cobertura 4G y especialmente de la red 5G de altas prestaciones y 5G SA (Stand Alone), incorporando capacidades avanzadas como Network Slicing y Edge Computing.

Asimismo, el recinto dispone de cobertura en bandas milimétricas (mmWave), adaptado a todos los dispositivos móviles y para escenarios de muy alta concentración de usuarios. Estas actuaciones, desplegadas principalmente en la zona Bowl, permiten ofrecer mayores velocidades de navegación, menor latencia y una respuesta más eficiente ante los picos de tráfico que se producen durante conciertos y eventos deportivos.

Con acciones como esta, Telefónica asume el reto indiscutible de convertirse en la mejor vía de acceso de los ciudadanos a las tecnologías digitales al acercar las posibilidades de la digitalización a las personas a través de experiencias innovadoras que unen tecnología, conectividad y entretenimiento. El Movistar Arena se consolida como un escaparate del liderazgo tecnológico de la compañía y de su capacidad para impulsar nuevas formas de relación entre artistas, espectadores y contenidos.