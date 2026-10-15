Drones de última generación empiezan a documentar los yacimientos arqueológicos españoles

La arqueología suele evocar una excavación, herramientas pequeñas y muchas horas de trabajo minucioso. Esa imagen sigue siendo cierta, pero ahora convive con otra: un dron que sobrevuela un yacimiento para observarlo desde una perspectiva imposible a ras de suelo. La fotogrametría, los levantamientos topográficos y el LiDAR aéreo documentan ya yacimientos en Galicia y Andalucía, y confirman que estas técnicas, nacidas para otros usos, encuentran cada vez más aplicaciones en sectores diversos.

Al procesar los datos obtenidos, los investigadores pueden estudiar las formas del terreno, registrar estructuras y situar cada hallazgo en su contexto. La tecnología no interpreta por sí sola lo que ocurrió hace siglos ni sustituye el criterio de los arqueólogos, pero les aporta información para formular nuevas preguntas y decidir dónde concentrar el trabajo de campo.

Del vuelo al mapa del yacimiento

En fotogrametría, un dron toma numerosas fotografías solapadas desde posiciones planificadas. Un programa las procesa después para generar ortofotografías, nubes de puntos y modelos tridimensionales que permiten documentar el estado de una estructura, estudiar la disposición de un asentamiento o comparar cómo evoluciona una excavación.

Al integrar esos datos en un sistema de información geográfica, también pueden relacionarse con planos históricos, campañas anteriores y otras capas de información territorial: el yacimiento deja de observarse como una suma de restos aislados y pasa a estudiarse dentro del paisaje del que formó parte.

Vuelo de dron.

No todas las investigaciones utilizan el mismo sensor. La fotogrametría reconstruye superficies a partir de fotografías; el LiDAR mide distancias mediante pulsos láser y, en determinadas condiciones, ayuda a modelar el relieve de zonas cubiertas de vegetación. Son técnicas diferentes que pueden complementarse entre sí y con los métodos tradicionales de prospección y excavación.

De los castros gallegos a un asentamiento fenicio

En Puebla del Brollón (Lugo), el castro de A Roda ha sido documentado mediante LiDAR aéreo y magnetometría, una combinación que permite estudiar sus estructuras y leer con más detalle la configuración del terreno antes de orientar nuevas intervenciones.

También en Lugo, en el castro de Castromaior, en Portomarín, se realizó un vuelo para obtener un levantamiento fotogramétrico y una restitución tridimensional que ayuda a apreciar la relación entre las construcciones y las líneas defensivas, además de dejar un registro digital del conjunto.

A cientos de kilómetros, la Universidad de Cádiz emplea LiDAR instalado en drones para investigar el Castillo de Doña Blanca y su entorno, con el objetivo de reconocer detalles de la microtopografía que ayuden a comprender la organización de este asentamiento fenicio y a planificar futuras investigaciones.

Son lugares y proyectos diferentes, pero comparten una idea: para comprender lo que aparece en una excavación hay que observar también el espacio que la rodea. Un desnivel, la continuidad de un muro o la forma de un antiguo camino pueden adquirir otro significado cuando se estudian como parte de un paisaje.

La topografía con drones encuentra nuevas aplicaciones

La arqueología es una de las aplicaciones más sugerentes de estas técnicas, aunque sus fundamentos se utilizan también para levantar terrenos, documentar edificios, estudiar infraestructuras o seguir la evolución de una obra.

En cada proyecto cambian las preguntas: un equipo arqueológico necesita investigar y conservar un yacimiento; una empresa puede requerir mediciones, modelos del terreno o cálculos de volumen. En ambos casos, obtener resultados útiles exige más que hacer volar una aeronave: hay que planificar la captura, controlar la calidad de los datos y procesarlos correctamente. Ese trabajo de campo recae en pilotos como los de Aerocámaras, que combinan el dron con equipos de posicionamiento GPS para levantar topografías de precisión.

Vuelo de dron.

Esa variedad de aplicaciones abre posibilidades para los pilotos que quieren desarrollar una especialización técnica. El curso de Fotogrametría y Topografía con drones de Aerocámaras aborda precisamente la planificación de vuelos fotogramétricos y el procesamiento de la información obtenida para generar modelos digitales, ortomosaicos y otros productos aplicables a proyectos profesionales.

La arqueología seguirá requiriendo paciencia, observación y trabajo manual. La mirada aérea añade una escala a ese esfuerzo: permite leer el paisaje, registrar lo que se descubre y conservar una representación digital de lugares que cuentan nuestra historia.