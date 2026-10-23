Software Empresarial, el nuevo campo de batalla de la Inteligencia Artificial

Su siguiente prueba está en los programas con los que una empresa organiza los pedidos, controla las existencias y planifica la fabricación. Ahí, una respuesta útil debe traducirse en agilidad, pero con decisiones fundamentadas.

Los ERP, sistemas que reúnen la información y los procesos de gestión, se han convertido en un terreno de competencia para los fabricantes de software. Microsoft, SAP y Oracle están incorporando asistentes y agentes a sus plataformas. El objetivo es que la IA deje de funcionar como una herramienta separada y participe en los procesos cotidianos del negocio.

Esa transformación también afecta a los fabricantes españoles. Raúl Hernández Royo, CSO y Head of AI de Geinfor, forma parte de una compañía valenciana especializada en software industrial. Su ámbito de responsabilidad conecta la estrategia empresarial con el desarrollo de inteligencia artificial, dos áreas que deben avanzar juntas para convertir una novedad tecnológica en una herramienta útil.

La compañía ha desarrollado Hanzo, una propuesta de ERP con Inteligencia Artificial que orienta al usuario en el manejo del sistema y permite consultar información operativa mediante lenguaje natural. Esto permite a la empresa cubrir su interés en reducir las dificultades de acceso a sus propios datos.

Preguntar al sistema en lugar de buscar entre pantallas

Un responsable de producción necesita saber qué pedidos acumulan retrasos o qué proceso está más saturado. Resolverlo suele exigir localizar registros y cruzar información. La interfaz conversacional pretende acortar ese recorrido y facilitar las consultas a quienes conocen el negocio, pero no dominan las herramientas de análisis.

En Geinfor, el trabajo del área de IA que dirige Hernández Royo tiene una aplicación visible en Hanzo. El agente consulta datos del ERP y responde sobre producción, costes o incidencias. Su evolución permite pasar de la ayuda sobre el funcionamiento del programa a las preguntas sobre la actividad de la fábrica.

El potencial del software empresarial con IA alcanza también a la previsión de demanda, la planificación de producción y la automatización administrativa. Son aplicaciones diferentes y no están disponibles con el mismo alcance en todos los productos, por lo que es necesario distinguir entre obtener una respuesta, recibir una recomendación y autorizar que el sistema ejecute una acción.

La pyme necesita resultados, no otra promesa tecnológica

Para la pyme industrial española hay una oportunidad y un riesgo. Si se simplifica el análisis, se pueden acercar herramientas antes difíciles de utilizar sin equipos especializados. Pero adoptar nuevas funciones exige presupuesto, formación y tiempo de implantación.

El primer filtro es la calidad de los datos. Cuando el inventario está desactualizado o las órdenes se registran tarde, una respuesta rápida no corrige el problema de origen. Antes de automatizar decisiones conviene ordenar los procesos, asignar responsables y comprobar qué información utiliza el sistema.

La seguridad exige revisar quién puede consultar información sensible y qué acciones requieren aprobación. También es necesario conocer las condiciones para recuperar los datos o cambiar de proveedor. La dependencia tecnológica forma parte del coste, aunque no aparezca destacada en la cuota mensual. El ERP puede actuar como copiloto, pero el responsable necesita entender qué sostiene una recomendación y conservar capacidad para corregirla antes de convertirla en una orden.