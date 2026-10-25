Alarma 1202: el código que estuvo a punto de arruinar el alunizaje

A las 102 horas, 38 minutos y 26 segundos de misión, con el módulo lunar Eagle a unos 10 kilómetros de la superficie de la Luna, Neil Armstrong pronunció dos palabras que nadie en Houston quería oír: "Program alarm".

En la pantalla del ordenador parpadeaba un código, 1202, que hasta entonces los astronautas no habían visto nunca en un vuelo real. Ocho segundos después, Armstrong insistió: "Dadnos una lectura de la alarma de programa 1202". Quedaban poco más de siete minutos para tocar el suelo lunar.

A partir de ese momento la decisión se repartía entre tres sitios: la cabina del Eagle, el Control de Misión en Houston y una sala en Cambridge (Massachusetts), donde el equipo del MIT que había desarrollado el software del módulo lunar seguía la misión.

El equipo del Instrumentation Laboratory del MIT estaba dirigido por Margaret Hamilton, fallecida el pasado 30 de septiembre a los 90 años y artífice de un modo de hacer software que, posiblemente, salvó al Apollo 11 de tener que abortar la misión.

Charlie Duke (izquierda), Jim Lovell y Fred Haise en el Control de Misión durante el descenso del Apolo 11

Un ordenador con 4 kilobytes para aterrizar en la Luna

El Apollo Guidance Computer (AGC) era una caja de magnesio de unos 32 kilos con 72 kilobytes de programa grabados físicamente en hilos de cobre y apenas 4 kilobytes de memoria de trabajo. Para ponerlo en contexto, una sola foto de cualquier móvil moderno es unas 1.500 veces más grande.

Y con estos mimbres, ese ordenador debía calcular la trayectoria, controlar el motor de descenso, leer el radar de aterrizaje y atender la pantalla y el teclado de los astronautas. No sobraba nada, más bien faltaba, pero llevar cosas al espacio requiere de una cantidad enorme de energía y hay que ajustar todo lo que sea posible.

Para repartir ese espacio tan escaso, el sistema operativo, diseñado por Hal Laning, funcionaba con prioridades. Cada tarea recibía un "core set" de 12 palabras de memoria y, si necesitaba más, una de las cinco áreas auxiliares llamadas VAC. En total siete core sets para atender a todas las funciones.

Mientras el equipo avanzaba en su tarea de desarrollar el software que haría posible los cálculos para posar a un humano por primera vez en la historia en nuestro satélite, las pruebas se desarrollaban de forma continua en los simuladores de vuelo, y eso obligaba al equipo del MIT a pasar muchas horas en el laboratorio. Y Margaret solía llevar a su hija Lauren, de cuatro años, por las tardes y los fines de semana.

Uno de esos días, mientras su madre trabajaba en el simulador, la niña pulsó las teclas que activaban el programa P01, una rutina de prelanzamiento, en mitad de un vuelo simulado. El sistema hizo lo que se esperaba al activar P01: borró los datos de navegación y la misión se vino abajo.

Si eso podía pasar por un descuido de una niña de cuatro años, qué no podría pasarle a un astronauta cansado después de días de misión en el espacio. Así que Hamilton pidió añadir una protección para que el ordenador rechazara esa orden durante el vuelo.

Pero la NASA respondió que los astronautas estaban entrenados y no cometerían ese error. En la misión del Apollo 8, Jim Lovell cometió el mismo error que la hija de Hamilton, seleccionó P01 en pleno vuelo y borró los datos de navegación. El equipo de Hamilton logró reconstruirlos a toda prisa desde La Tierra, y a partir de ese momento la protección contra el "error Lauren" viajó en todas las misiones.

De este modo llegó lo que sería imprescindible para que el alunizaje del Apollo 11 se completara con éxito. El ordenador debía reconocer el error, reiniciarse por software en una fracción de segundo y volver al trabajo conservando sólo lo importante.

Charlie Duke (izquierda), Jim Lovell y Fred Haise en el Control de Misión durante el descenso del Apolo 11

Las alarmas 1201 y 1202

Regresemos al 20 de julio de 1969 con la nave orbitando la Luna. La ignición del motor de descenso llegó a las 102 horas, 33 minutos y 5 segundos de misión del Apollo 11. Aldrin había pulsado "Proceed" cinco segundos antes para iniciar el alunizaje. Durante los 316 segundos siguientes todo funcionó según el guion, hasta que el ordenador empezó a procesar los datos del radar de aterrizaje y la carga de trabajo aumentó.

No estaba previsto. Según las simulaciones de vuelo que se habían hecho para la misión, la carga de trabajo del AGC debería ser más baja. Y aparecieron las alarmas 1201 y 1202, "executive overflows": el ordenador no daba abasto para completar todas sus tareas en tiempo real. No podía ser en peor momento, quedaban escasos minutos para marcar un hito en la historia: poner a un hombre sobre la superficie lunar.

Para entender qué estaba sucediendo, debemos remontarnos a las semanas previas al lanzamiento del Apollo 11. Semanas antes, por orden del director de vuelo Gene Kranz, Jack Garman, un ingeniero de 24 años, había escrito a mano una lista con todas las alarmas posibles y la respuesta correcta para cada una. El procedimiento planificado no contemplaba abortar la misión por las alarmas 1201 y 1202, así que Garman dijo al oficial de guiado, Steve Bales, que el ordenador seguía guiando la nave y que podían continuar. Veintisiete segundos después del aviso de Armstrong, Charlie Duke transmitió: "Roger. Seguimos adelante con esa alarma".

A partir de aquí sucedió lo que todos sabemos: Armstrong y Aldrin se posaron en el Mar de la Tranquilidad marcando un hito en la historia de la humanidad con millones de personas alrededor del mundo siguiendo su gesta.

Las medidas de recuperación del AGC

"Si el ordenador no hubiera reconocido este problema y tomado medidas de recuperación, dudo que el Apollo 11 hubiera sido el alunizaje con éxito que fue", escribió Hamilton en 1971 en una carta a la revista Datamation bajo el título 'Computer Got Loaded'. En todos los vuelos tripulados de las misiones Apollo, el AGC no sufrió ni un solo fallo de software.

Según escribió Don Eyles, uno de los programadores del equipo del MIT, nunca se había contemplado seguir adelante con un alunizaje después de un código 1202. "Mi cabeza gritaba que abortaran. Tenemos que abortar, pensé". Pero desde Cambridge no había tiempo para opinar. La decisión era de Houston.

Pero, ¿cómo es posible que los ingenieros no hubiesen tenido en cuenta esa sobrecarga que indicaba el ordenador? El problema venía de otro radar, el que servía para localizar el módulo de mando en órbita en caso de tener que abortar el alunizaje. Y en ese momento era completamente innecesario y estaba bombardeando el ordenador de datos inútiles.

No fue un error de los astronautas, ese radar estaba en la posición "Auto track" porque así lo indicaba la lista de comprobación de la misión. Los circuitos del radar y el ordenador estaban alimentados por dos fuentes de 800 hercios que no iban sincronizadas, y esa diferencia hacía que la electrónica del radar enviara al AGC unas 12.800 interrupciones por segundo. Era completamente innecesario, pero el ordenador tenía que atender esas peticiones y eso le suponía entre el 13 y el 15% de su tiempo de cálculo.

Cada vez que el ordenador intentaba procesar un nuevo trabajo para guiar el módulo a la superficie de la Luna, con el radar inundándolo de datos innecesarios, agotaba sus core sets. Ese era el significado exacto del 1202: "executive overflow, no core sets", y el 1201 indicaba lo mismo con las áreas VAC. El ordenador gritaba: no tengo sitio para trabajar.

Como Hamilton había insistido en tener un plan B por si un astronauta se equivocaba, el ordenador sabía exactamente qué hacer. Dentro del AGC, cada alarma había disparado la rutina de recuperación: reiniciar, recuperar las tareas esenciales (guiado, piloto automático y la pantalla de los astronautas) y descartar todas las tareas de baja prioridad, entre ellas los trabajos innecesarios que enviaba el radar. Y fue exactamente lo que hizo en hasta cinco ocasiones durante esos minutos, sin que la nave perdiera el control ni un solo instante.

Hamilton lo explicaría en 1971 en una carta a la revista Datamation: "Si el ordenador no hubiera reconocido este problema y tomado medidas de recuperación, dudo que el Apollo 11 hubiera sido el alunizaje con éxito que fue".

Hamilton llevaba años llamando 'ingeniería de software' a lo que hacía su equipo, para diversión de los ingenieros de hardware, y aquel 20 de julio dio la razón a su planteamiento: el software debe estar preparado para errores que nadie ha previsto.

Módulo lunar de la misión Apollo 11 en el Mar de la Tranquilidad, 20 de julio de 1969

30 segundos de combustible

Con la confirmación de Control de Misión desde La Tierra, el alunizaje siguió adelante. Cuarenta segundos después llegó el segundo 1202. Aldrin se dio cuenta de que la alarma coincidía con una petición que hacía de datos en pantalla ("Verb 16 Noun 68", que mostraba la diferencia de altitud), así que dejaron de pedirla para aliviar la carga del ordenador.

Tras varios minutos de calma, llegaron los tres últimos avisos, un 1201 y dos 1202, se juntaron en los tres minutos y medio finales, con el Eagle por debajo de los 1.000 metros hasta la superficie.

Cuando faltaban unos 150 metros, Armstrong vio que el ordenador los llevaba directos a un cráter lleno de rocas del tamaño de un coche y tomó el control semimanual. Sobrevoló la zona buscando un terreno llano mientras desde Houston cantaban el combustible restante: "60 segundos", "30 segundos".

A las 102 horas, 45 minutos y 40 segundos se encendió la luz de contacto con la superficie lunar. Habían pasado 12 minutos y 35 segundos desde que el módulo lunar se separara de la nave en la órbita de la Luna.

Al día siguiente se confirmó que el interruptor del radar de encuentro había estado en "Auto track" todo el descenso, justo la condición que podía provocar el fallo. Antes del despegue desde la Luna, Houston ordenó a los astronautas dejar los disyuntores de ese radar desconectados.

Eyles lo resumió años después con una franqueza poco habitual: "La misión del Apollo 11 se salvó gracias a capacidades que se pusieron allí por la razón equivocada". El reinicio protegido se había diseñado pensando en fallos de hardware, no en una lista de comprobación. Hamilton siempre lo defendió al revés: el software debía estar preparado para lo que nadie había previsto. El 20 de julio de 1969, durante 12 minutos, lo estuvo.