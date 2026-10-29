Digitalizar la gestión de personas en LATAM: qué buscan las empresas en un software de RRHH

En muchas empresas de Latinoamérica, el día a día del área de Recursos Humanos (RRHH) sigue marcado por el papeleo y las tareas que se repiten una y otra vez. Preparar las planillas, revisar quién ha faltado, gestionar las vacaciones o calcular los beneficios de los empleados lleva horas. Y, aunque todo eso hay que hacerlo, no siempre deja tiempo para atender otras cuestiones que también importan. Es una de las razones por las que cada vez más compañías de diferentes tamaños y sectores están recurriendo a un software de RRHH. La idea es sencilla: reunir la información en un mismo sitio y automatizar tareas esenciales. No se trata solo de optimizar procesos, sino de liberar recursos y enfocarse en lo verdaderamente importante: las personas.

Del Excel al software de RRHH

Muchas empresas latinoamericanas todavía llevan la gestión de personas entre hojas de Excel, correos electrónicos y tareas manuales. Mientras la plantilla es pequeña, el sistema puede funcionar. El problema llega cuando la empresa crece y empiezan a acumularse los documentos, los datos se repiten y cualquier descuido puede acabar en un error al calcular las planillas o registrar las ausencias. Controlar la asistencia y las vacaciones también se vuelve más complicado. Y no es lo único: si la información está dispersa, cuesta seguir su recorrido y aumenta el riesgo de exponer datos confidenciales. El país también influye en esta decisión. No es lo mismo gestionar las obligaciones laborales en Colombia que en Perú, donde conceptos como las gratificaciones y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) requieren una atención específica. De ahí el interés por encontrar un software de recursos humanos en Perú que facilite estos cálculos y ayude a mantener la gestión al día.

En el entorno laboral actual, la gestión de personas es cada vez más compleja, ya que requiere de un gran número de procesos, analizar demasiada información y una visión completamente estratégica. Por eso, cada vez más empresas de Latinoamérica apuestan por digitalizar sus departamentos de RRHH. Un buen software de RRHH permite tener toda la información de los empleados en un mismo lugar, automatizar las tareas más repetitivas y evitar errores que pueden dar más de un quebradero de cabeza. También facilita la selección de personal y la evaluación del desempeño, mejora la experiencia de los trabajadores y ayuda a cumplir con la normativa laboral. Además, permite consultar datos e indicadores que sirven para tomar decisiones más informadas.

Una región, distintas necesidades en la gestión de personas

No todas las empresas latinoamericanas tienen las mismas necesidades, y eso también se aprecia a la hora de buscar un software de RRHH. Una compañía pequeña puede buscar, sobre todo, una forma sencilla de gestionar las nóminas y las vacaciones. Otra, con una plantilla más amplia, necesitará herramientas para organizar mejor el trabajo y gestionar el talento. El país también importa. Cada mercado tiene sus propias reglas laborales y, si el programa no se adapta a ellas, lo que debía facilitar el trabajo puede terminar complicándolo.

En Colombia, por ejemplo, no basta con que un software de RRHH simplifique las tareas del día a día. También debe priorizar la seguridad, el cumplimiento y el valor estratégico. Eso implica gestionar la nómina electrónica y transmitir el Documento Soporte a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), calcular correctamente los aportes a la seguridad social a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y llevar al día prestaciones e impuestos. A esto se suma la necesidad de un módulo para SG-SST (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo).

En Chile, las empresas necesitan un software de RRHH que esté al día con los cambios legales y les evite problemas a la hora de cumplir con la normativa. Por ejemplo, debe contemplar la reducción de jornada que establece la Ley de 40 Horas y los protocolos contra el acoso de la Ley Karin. También tiene que conectarse con Previred, facilitar la firma electrónica avanzada y adaptarse a la legislación vigente. Y, por supuesto, debe ser escalable, para que crezca con la organización, ya sea una startup o una multinacional con oficinas repartidas por el país.

Perú: la normativa laboral exige soluciones adaptadas

En Perú, la gestión de personas es compleja, ya que debe estar alineada con la normativa laboral peruana vigente. No basta con calcular las planillas: hay que tener en cuenta conceptos como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), las gratificaciones o las vacaciones, cada uno con sus propias reglas. De ahí que muchas empresas busquen un software de RRHH que les quite trabajo de encima y les ayude a evitar errores. La herramienta también debe facilitar la gestión de la Planilla Electrónica, que incluye el T-Registro y la Planilla Mensual de Pagos (Plame), que se presenta ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), y generar los archivos para la declaración y el pago de los aportes a las AFP. Y hay otro punto importante: cuando cambia la normativa, el sistema debe actualizarse para que la empresa no tenga que estar pendiente de cada ajuste por su cuenta.

Al final, digitalizar el área de RRHH no consiste simplemente en dejar de usar Excel. Cada empresa latinoamericana tiene sus propias necesidades y también debe lidiar con una normativa laboral que cambia de un país a otro. Por eso, elegir bien el software de RRHH importa. La herramienta adecuada puede liberar a los equipos de las tareas operativas y dejar más tiempo para enfocarse en lo que realmente transforma a una organización: las personas, sus decisiones y la cultura que construyen todos los días.