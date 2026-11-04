Los riesgos de inteligencia artificial en la campaña electoral

La inteligencia artificial está transformando numerosos ámbitos de nuestra sociedad y la política no es una excepción. Con la mirada puesta en las próximas elecciones generales, previstas para el domingo 29 de noviembre, su utilización en las campañas electorales se perfila como uno de los elementos protagonistas de la contienda política, especialmente en el entorno digital.

La batalla por captar la atención de los ciudadanos y condicionar la opinión pública, que lleva años desarrollándose en las redes sociales, incorpora ahora nuevas herramientas tecnológicas capaces de generar y difundir contenidos a una velocidad y con un grado de realismo cada vez mayores. Entre ellas destacan los conocidos como deepfakes: vídeos, imágenes o grabaciones de voz manipulados mediante inteligencia artificial que permiten representar situaciones, declaraciones o acontecimientos que nunca han sucedido, pero que pueden parecer completamente auténticos.

Se trata de una tecnología que está modificando las reglas de la comunicación política y que introduce nuevos riesgos para la calidad del debate público, especialmente cuando se utiliza para difundir información falsa o desacreditar a candidatos y organizaciones.

Los contenidos manipulados en campaña

El consultor estratégico, divulgador y formador especializado en el impacto y la aplicación práctica de la inteligencia artificial en los negocios, Javier Amblar, considera que la presencia de estas herramientas será especialmente relevante durante las próximas semanas.

Entrevistado en el programa Kilómetro Cero de esRadio, indica que "en cuanto al marco jurídico, estamos ahora en el proceso de transición porque la tecnología de inteligencia artificial realmente ha llevado al hiperrealismo hace muy poco tiempo, estamos hablando de unos seis meses desde que empezaron a salir nuevos modelos tipo Seedance 2.5 y otros, y ahí ya la cosa se puso un poquito más seria".

Ya se ha producido algún episodio notable de este tipo de confrontación con el vídeo del PP y el denominado orgullo zurdo, lo cual puede hacer prever que la utilización de estos recursos será una cuestión importante durante la campaña electoral del 29N.

El experto, especializado en IA generativa, deepfakes y campañas masivas a gran escala, pone así el foco en un fenómeno que "va más allá de la creación de vídeos falsos". La inteligencia artificial permite diseñar estrategias de comunicación mucho más sofisticadas, generar mensajes adaptados a diferentes públicos y multiplicar la capacidad de difusión de determinados contenidos. Amblar subraya que el peligro es mayor porque "no sólo participa en crear el contenido, sino también en la estrategia de creación de los mismos", recordando que "por lo general, el ser humano está programado, y eso es ya psicología de masas y otro tipo de conocimientos, para reaccionar a los estímulos negativos mucho más intensamente que a los positivos".

Microsegmentación y polarización: el poder de los datos

Uno de los principales cambios que introduce la IA en las campañas electorales es su capacidad para analizar grandes volúmenes de información. A partir de esos datos, los partidos y candidatos pueden diseñar mensajes personalizados y dirigirlos a segmentos concretos del electorado.

Esta posibilidad optimiza los recursos de las campañas y permite ajustar las estrategias de comunicación a los intereses, preocupaciones y comportamientos de diferentes grupos sociales. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre los límites de la persuasión política y el uso de los datos personales.

La segmentación extrema puede contribuir a fragmentar el debate público, ya que diferentes grupos de ciudadanos pueden recibir mensajes distintos sobre una misma cuestión, sin que necesariamente exista un espacio común de información y contraste.

En este contexto, la IA puede convertirse tanto en una herramienta de comunicación como en un instrumento de polarización, al facilitar la difusión de mensajes diseñados para reforzar determinadas creencias o generar rechazo hacia posiciones contrarias.

Desinformación, perfiles falsos y ciberataques

Los riesgos no se limitan a los contenidos audiovisuales manipulados. La inteligencia artificial también puede utilizarse para crear perfiles falsos, automatizar la difusión de mensajes, manipular información y desarrollar campañas coordinadas de desinformación.

A ello se suman los posibles ataques cibernéticos contra instituciones, organizaciones políticas o infraestructuras relacionadas con los procesos electorales.

Estas prácticas pueden comprometer la transparencia y la equidad de las elecciones, además de afectar a principios fundamentales como la libertad del voto y el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz para tomar sus decisiones.

La propaganda política, por tanto, adquiere nuevas dimensiones. La combinación de herramientas de generación de contenidos, automatización y análisis de datos permite ampliar el alcance de determinados mensajes y hacer más compleja la identificación de su origen y autenticidad.

¿Puede la inteligencia artificial cambiar el resultado de unas elecciones?

Esta es una de las grandes cuestiones que plantea la incorporación de la IA a la comunicación política. Su capacidad para influir en la percepción de los acontecimientos, reforzar determinadas narrativas y difundir información manipulada abre interrogantes sobre su posible impacto en el comportamiento electoral.

No obstante, resulta difícil establecer hasta qué punto una campaña de desinformación puede determinar por sí sola el resultado de unas elecciones. Su influencia dependerá de múltiples factores, como el alcance de los contenidos, la credibilidad que les otorguen los ciudadanos, el contexto político y la capacidad de respuesta de las instituciones y los medios de comunicación.

Lo que sí resulta evidente es que estas tecnologías amplían las posibilidades de intervención sobre el entorno informativo en el que los ciudadanos forman sus opiniones.

¿Cómo reconocer un contenido generado o manipulado con IA?

Ante este escenario, la alfabetización digital y el pensamiento crítico adquieren una importancia especial. Identificar un contenido manipulado no siempre es sencillo, ya que las herramientas actuales permiten generar imágenes, vídeos y voces cada vez más realistas.

Por ello, antes de compartir una información que resulte sorprendente o especialmente polémica, conviene adoptar algunas precauciones:

Comprobar la fuente: verificar quién ha publicado el contenido y si procede de un medio, institución o cuenta fiable.

Contrastar la información: buscar si otros medios de comunicación o fuentes independientes han confirmado los hechos.

Desconfiar de los contenidos demasiado impactantes: especialmente cuando contienen declaraciones o imágenes que pueden provocar una reacción emocional inmediata.

Buscar el contexto original: comprobar si el vídeo o la imagen se ha publicado íntegramente o si podría tratarse de un fragmento manipulado.

Evitar compartir contenidos sin verificar: la difusión de información falsa contribuye a multiplicar su alcance, incluso cuando se comparte con la intención de denunciarla.

La responsabilidad individual resulta fundamental para limitar la propagación de la desinformación, aunque no puede sustituir a las medidas que deben adoptar las plataformas tecnológicas y las instituciones.

Regulación y responsabilidad: un desafío democrático

Ante el crecimiento de estos riesgos, algunas plataformas digitales han comenzado a introducir medidas de autorregulación, como la identificación o etiquetación de contenidos generados mediante inteligencia artificial. Sin embargo, estas iniciativas presentan limitaciones y no siempre permiten detectar todas las manipulaciones.

Por este motivo, resulta necesario avanzar hacia marcos regulatorios claros que establezcan responsabilidades, garanticen la transparencia y protejan los derechos de los ciudadanos durante los procesos electorales.

En distintos países se han impulsado medidas específicas frente a los deepfakes políticos y la manipulación de contenidos electorales. La respuesta requiere, además, la colaboración entre gobiernos, autoridades electorales, empresas tecnológicas, medios de comunicación y sociedad civil. El debate se centra así en encontrar un equilibrio entre el aprovechamiento de las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial y la protección de los principios democráticos.

La confianza, el principal activo en juego

La inteligencia artificial no es, por sí misma, una amenaza para la democracia. Su impacto dependerá del uso que se haga de ella, de los mecanismos de control existentes y de la capacidad de la sociedad para adaptarse a un entorno informativo cada vez más complejo.

Sin embargo, uno de los efectos más preocupantes de su utilización sin control podría ser la erosión de la confianza en cualquier contenido digital. Si los ciudadanos llegan a dudar de la autenticidad de vídeos, fotografías, audios o declaraciones, incluso cuando sean reales, se debilita la credibilidad del conjunto del sistema informativo. Y esa desconfianza puede trasladarse también al proceso electoral y a las instituciones democráticas.

De cara al próximo 29 de noviembre, la inteligencia artificial se presenta como un nuevo factor de influencia en la comunicación política. Más allá de quién utilice estas herramientas o con qué finalidad, el reto será garantizar que la tecnología no sustituya a la información contrastada ni condicione el ejercicio libre y consciente del voto.

Porque, en una campaña electoral en la que cada vez será más difícil distinguir lo real de lo artificial, preservar la confianza de los ciudadanos se convierte en una cuestión esencial para la salud democrática.