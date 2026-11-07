El hallazgo español que tumba décadas de teorías sobre las estrellas gigantes

Un equipo internacional de científicos, bajo el liderazgo del Instituto de Astrofísica de Canarias, ha dado una respuesta concluyente a una de las cuestiones astronómicas más debatidas en las últimas décadas. La investigación demuestra que los elementos químicos más pesados detectados en la superficie de los astros gigantescos recién formados no tienen su origen en su propio núcleo primitivo, sino que provienen de compañeras binarias más desarrolladas que les cedieron masa antes de desaparecer o alejarse.

Hasta ahora, la presencia de ciertos compuestos químicos suponía una paradoja insalvable para las teorías convencionales. Tal como explica Carlos Martínez-Sebastián, doctorando en la Universidad de La Laguna y autor principal del trabajo, las estrellas funcionan como los grandes centros de fabricación atómica del cosmos al fusionar materias primas ligeras en componentes más densos. Sin embargo, los astrofísicos no lograban determinar de qué modo esos productos alcanzaban el exterior observable en fases tan tempranas de su ciclo evolutivo.

Este fenómeno se centraba en la denominada discrepancia del helio, una anomalía por la que numerosos cuerpos celestes de gran volumen acumulaban cantidades de dicho gas muy superiores a las estimadas por los modelos clásicos. El director del Instituto de Astrofísica de La Plata (IALP) y coautor de la publicación, Roberto Gamen, ha destacado la relevancia fundamental de estos objetos, que multiplican al menos por ocho la masa solar.

Estratos del fondo

Para ilustrar esta estructura física interna, Sergio Simón-Díaz, responsable del grupo de investigación de astros masivos del centro canario, recurre a la metáfora de un café en capas: los telescopios solo perciben la espuma superficial, por lo que resulta imprescindible entender cómo las mezclas del sistema revelan los estratos más densos del fondo. La proximidad entre ambos núcleos resulta decisiva para alterar la composición química exterior sin que el propio cuerpo celeste haya completado aún su ciclo termonuclear interno.

Las conclusiones, publicadas en la revista científica Astronomy and Astrophysics, se sustentan en una observación detallada de 45 sistemas binarios espectroscópicos. Los registros revelaron una pauta indiscutible: los astros que integraban las mayores proporciones de helio completaban órbitas muy estrechas en menos de 15 días. Asimismo, estos sistemas compartían la condición de estrellas fugitivas con velocidades desmesuradas respecto a su entorno, lo que constata el efecto gravitatorio de una previa explosión cósmica que reconfiguró el par estelar.