Qué SSD comprar para PC y PS5: SATA, NVMe y PCIe 4.0 o 5.0

Saber qué SSD comprar se reduce a cuatro preguntas: qué interfaz usa, qué velocidad necesitas, cuánto calor genera y si encaja en tu equipo. Esta guía las responde tanto para un PC como para la consola de Sony.

No recomendamos modelos ni precios, porque cambian cada pocos meses. Los criterios, en cambio, valen hoy y dentro de un año.

Cuál es la diferencia entre SATA y NVMe

SATA es una conexión pensada para los discos duros de toda la vida. Los SSD SATA suelen venir en formato de 2,5 pulgadas y se enchufan con cable. Su velocidad queda limitada por la propia conexión.

NVMe es otra cosa: un protocolo para hablar con la memoria flash a través del bus PCI Express, el mismo que usan las tarjetas gráficas. Wikipedia lo describe como una especificación abierta, hoy a cargo de la organización NVM Express, Inc.

En la práctica, la diferencia entre SATA y NVMe es de velocidad. Los NVMe de gama alta superan los más de 7.000 MB/s en lectura secuencial, según las fichas que recoge Tom's Hardware. En el uso diario esa ventaja se nota menos que en las cifras, pero en copias grandes y cargas pesadas es clara.

Hay una trampa frecuente. M.2 no equivale a NVMe: M.2 es solo el formato, una tarjeta alargada que se atornilla a la placa. Dentro puede haber un SSD SATA o uno NVMe, y la ranura de tu placa puede aceptar uno, otro o los dos.

PCIe 4.0 o 5.0: qué cambia de verdad

PCIe es el bus por el que viajan los datos, y cada generación duplica el ancho de banda de la anterior. La 4.0 es hoy la opción habitual. La 5.0 promete más velocidad sobre el papel, pero cuesta más y trabaja más caliente.

Para decidir entre PCIe 4.0 o 5.0 en un PC, mira primero tu placa y tu procesador. Si no admiten la 5.0, el SSD funcionará a la velocidad de la 4.0 y habrás pagado de más. Aunque la admitan, un jugador rara vez aprovecha esa diferencia.

La 5.0 tiene sentido si trabajas con vídeo en alta resolución o mueves archivos enormes todos los días. Y exige un buen disipador, porque el calor es su punto débil.

Qué SSD comprar para la PS5

La PS5 original trae 825 GB de almacenamiento, y la versión Slim, 1 TB. Tras el formateo y las actualizaciones, quedan unos 670 GB libres para juegos. Un solo título como Call of Duty puede ocupar más de 200 GB.

La consola tiene una ranura M.2 de ampliación. Con el firmware actual admite unidades de hasta 8 TB. Un SSD para PS5 debe ser NVMe, y los análisis de Tom's Hardware solo recomiendan modelos PCIe 4.0.

La consola no está pensada para exprimir la 5.0, así que pagar más por ella no compensa. Confirma los requisitos vigentes en la web de Sony antes de comprar.

El formato también importa menos de lo que parece. La PS5 acepta desde el M.2 2230 hasta el 22110, pero el 2280 es el más común y el que mejor equilibra precio, rendimiento y capacidad. En cuanto al calor, Tom's Hardware aconseja un disipador pensado para la consola antes que uno genérico.

Lista de comprobación antes de comprar

Repasa estos puntos en orden y evitarás casi todos los errores:

Factor de forma: comprueba que la longitud (2280 suele ser la segura) y el grosor caben en tu placa o en la consola.

comprueba que la longitud (2280 suele ser la segura) y el grosor caben en tu placa o en la consola. Compatibilidad: confirma si tu ranura M.2 admite NVMe, SATA o ambos, y qué generación de PCIe ofrece.

confirma si tu ranura M.2 admite NVMe, SATA o ambos, y qué generación de PCIe ofrece. Disipador: la PS5 lo necesita; en un PC, mira si tu placa ya lo trae integrado.

la PS5 lo necesita; en un PC, mira si tu placa ya lo trae integrado. Capacidad: los juegos pesan cada vez más, así que 1 TB se queda corto pronto.

los juegos pesan cada vez más, así que 1 TB se queda corto pronto. Garantía: los modelos de gama alta ofrecen cinco años, según las fichas consultadas.

Dos conceptos merecen explicación. La caché DRAM es una memoria rápida que guarda el mapa de dónde está cada dato. Los SSD sin ella funcionan, pero pueden perder ritmo con cargas sostenidas.

El otro es el TBW, siglas de «terabytes written». Indica cuántos datos puedes escribir antes de que acabe la cobertura de la garantía. Los modelos de gama alta hablan de hasta 2.400 TBW, una cifra que un usuario doméstico rara vez alcanza.

Conviene mirar también la caché SLC, una zona de escritura rápida dentro del propio SSD. Cuanto mayor y más constante, menos se resiente la velocidad al copiar archivos grandes.

Cómo instalar un SSD NVMe paso a paso

En un PC de sobremesa, el proceso es sencillo:

Apaga el equipo y desenchúfalo de la corriente. Localiza la ranura M.2 en la placa y retira el disipador si lo lleva. Inserta el SSD en diagonal, con la muesca alineada con la ranura. Presiona hacia abajo y fíjalo con el tornillo. Coloca de nuevo el disipador y arranca el equipo. Inicializa la unidad desde el administrador de discos de Windows.

En la PS5 cambian algunos pasos:

Apaga la consola por completo, sin dejarla en reposo, y desconecta los cables. Retira la tapa lateral y después la tapa de la ranura de ampliación. Mueve el tornillo al orificio que corresponda a la longitud de tu SSD. Inserta el SSD en diagonal, presiona y fíjalo con el tornillo. Monta el disipador, cierra las tapas y enciende la consola. Sigue las indicaciones en pantalla para formatear la unidad.

Qué revisar cuando pase el tiempo

Los modelos y los precios cambiarán, pero este método seguirá valiendo. Antes de decidir qué SSD comprar, repasa la lista y comprueba qué admite tu equipo. Esta guía se actualizará con ejemplos cuando haga falta, sin tocar los criterios.