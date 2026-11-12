El misterio de la caída de BrickLink: el portal de LEGO cumple una semana offline sin fecha de vuelta

Los coleccionistas de Lego llevan una semana en vilo. Según ha publicado The Verge, BrickLink lleva caído desde el 5 de noviembre después de que se detectara una «actividad inusual» en la plataforma, y de momento nadie en Lego sabe cuándo volverá a estar operativo.

Para los aficionados en España, el golpe se nota al instante: imposible localizar esa pieza diminuta que te falta para terminar una construcción ni cerrar un pedido que estaba a medias. Los vendedores tienen las cajas paradas y los compradores, sus proyectos en pausa. Drama absoluto, aunque sea de los que se arreglan con plástico de colores.

¿Qué es BrickLink y por qué se nota tanto?

BrickLink es el gran mercado de segunda mano (y de piezas sueltas) donde los fans de Lego compran y venden entre sí. Es propiedad de la propia Lego desde 2019 y funciona como un centro comercial gigante: miles de tiendas particulares dependen del mismo techo. Si la web echa el cierre, bajan la persiana todos a la vez.

¿Por qué sigue sin funcionar?

Si intentas entrar y no carga, no reinicies el router ni culpes a tu navegador: es Lego quien ha desenchufado el servidor a propósito. Al detectar movimientos extraños, decidieron cortar por lo sano para proteger la web y a sus usuarios.

De momento, la compañía guarda silencio sobre los detalles. No han aclarado si el problema ha salpicado a las cuentas, a los pagos o si es solo un fallo técnico, y aseguran que no reabrirán hasta investigar a fondo qué ha pasado y asegurarse de que todo es seguro.

¿Cuándo vuelve a abrir?

Nadie lo sabe. Aunque blogs especializados como Jay's Brick Blog apuntaban a que ayer, 11 de noviembre, podría volver la actividad, Lego publicó un aviso descartando cualquier fecha estimada. Toca asumir que la espera puede ir para días o semanas, así que mejor no hacer planes contando con la web.

Qué puedes hacer mientras tanto

Aunque Lego no ha dado instrucciones oficiales, el sentido común dicta algunas precauciones básicas:

Si eres comprador: Busca en tu correo todos los recibos y mensajes de los pedidos que tuvieras a medias; serán tu salvavidas si toca reclamar algo. Si tienes mucha prisa por conseguir una pieza, tendrás que tirar de otras tiendas online o grupos de aficionados.

Busca en tu correo todos los recibos y mensajes de los pedidos que tuvieras a medias; serán tu salvavidas si toca reclamar algo. Si tienes mucha prisa por conseguir una pieza, tendrás que tirar de otras tiendas online o grupos de aficionados. Ojo con los correos sospechosos: Desconfía de cualquier email que diga ser de BrickLink pidiéndote contraseñas, pagos o que pinches en un enlace. Con la web caída no puedes verificar nada, así que mejor no tocar nada y escribir siempre la dirección oficial a mano en tu navegador.

Desconfía de cualquier email que diga ser de BrickLink pidiéndote contraseñas, pagos o que pinches en un enlace. Con la web caída no puedes verificar nada, así que mejor no tocar nada y escribir siempre la dirección oficial a mano en tu navegador. Si eres vendedor: Contacta con tus clientes por otras vías para avisarles de posibles retrasos, guarda una copia de seguridad de tu inventario y tus pedidos pendientes, y evita prometer fechas de entrega que ahora mismo nadie puede garantizar.

¿Es la primera vez que ocurre?

No, y curiosamente la historia se repite casi en las mismas fechas. Hace tres años, BrickLink también estuvo varios días cerrado tras sufrir un ciberataque con petición de rescate. En aquella ocasión, al volver a la normalidad, obligaron a todos los usuarios a cambiar sus contraseñas por otras más seguras, aunque aseguraron que los datos de las cuentas estaban a salvo. De momento, Lego no ha confirmado si ambos incidentes tienen algo que ver.

A día de hoy, 12 de noviembre, la pelota está en el tejado de Lego. Hasta que den explicaciones, aclaren si hay que cambiar contraseñas y vuelvan a levantar la persiana, a los fans solo les queda armarse de paciencia o buscarse la vida fuera de la plataforma.