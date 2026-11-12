Gemini CarPlay llega al iPhone: qué puedes pedirle y qué falta por saber en España

Google ha lanzado Gemini CarPlay, la versión de su asistente para la pantalla del coche, según anuncia en el Blog de Google. El despliegue empezó el 11 de noviembre y afecta a quien conduce usando un iPhone.

CarPlay es el sistema de Apple que muestra en la pantalla del vehículo las aplicaciones del iPhone. La novedad es Gemini Live, el modo de conversación por voz del asistente. Google recuerda que antes ya había llegado a Android Auto y a los coches con Google integrado.

Para el conductor, el cambio es un icono nuevo en CarPlay. Al tocarlo, se abre una charla con el asistente. Se puede interrumpir para añadir un detalle, cambiar de tema o dejarla en pausa mientras se atiende una salida. Según Google, el diseño busca reducir las distracciones.

¿Cómo se activa Gemini CarPlay en el iPhone?

El despliegue es global. Google indica que llega a todos los usuarios de Gemini en iOS y a todos los idiomas compatibles con Gemini Live. No obstante, el comunicado no da un calendario por países.

Estos son los pasos que detalla la compañía:

Actualizar la app de Gemini en el iPhone a su última versión.

Dar permiso de micrófono a la aplicación.

Usar Gemini Live al menos una vez en el móvil.

en el móvil. Conectar el iPhone al coche y tocar el icono de Gemini en la pantalla de CarPlay.

Después se puede abrir una conversación nueva o retomar una reciente. El icono aparece en la pantalla de CarPlay o en su barra lateral.

¿Qué puedes pedirle a Gemini en el coche?

Google parte de una idea: los asistentes de voz ya resuelven bien las tareas rápidas, como poner música o marcar la ruta a casa. Con Gemini en el coche quiere aprovechar el trayecto para conversar y pensar en voz alta. La compañía propone cuatro usos:

Preparar el día: consultar la agenda, saber cuándo hay que salir hacia la próxima cita o repasar lo que se dirá en una reunión.

Ponerse al día con el correo: pedir el resumen diario, repasar los mensajes sin leer, condensar hilos largos y preparar una respuesta con la voz.

Explorar el destino: pedir recomendaciones de la zona, desde un sitio rápido para comer hasta la historia de un monumento.

Pensar en voz alta: ensayar una presentación, preparar una conversación difícil o pedir que expliquen un tema complejo con palabras sencillas.

Google da ejemplos concretos. Uno es ensayar una presentación trimestral con el asistente en el papel de un directivo escéptico. Otro es pedir una explicación sencilla sobre cómo funcionan las baterías de estado sólido de los coches eléctricos.

Para el correo y la agenda, Gemini se conecta con Google Workspace, el conjunto de aplicaciones de Google que incluye Gmail y Google Calendar. Lo que se habla en el coche se sincroniza con la app del iPhone. Al aparcar, los resúmenes, las notas y las ideas esperan en el historial de chats.

¿Funciona en español y en España?

Aquí conviene ser prudentes. Google habla de los idiomas compatibles con Gemini Live, pero el comunicado no enumera cuáles son. Tampoco menciona España.

Por eso, con la fuente en la mano, no se puede asegurar que el español de España esté disponible desde el primer día. Tampoco se puede descartar. Queda pendiente de que Google publique la lista de idiomas o lo aclare.

Hay una pista, pero es una lectura lógica y no una confirmación de Google. Si Gemini Live ya te responde en español en el móvil, el anuncio sugiere que lo hará también en Gemini CarPlay. La forma más segura de salir de dudas es probarlo en tu propio iPhone.

Gemini o Siri: qué se puede comparar hoy

La comparación tiene un límite claro: el comunicado de Google no menciona a Siri. Tampoco explica cómo convivirá la app con el asistente de voz de CarPlay que ya trae el sistema. Cualquier veredicto sobre cuál entiende mejor o responde antes sería prematuro.

Lo que sí se desprende del anuncio es el enfoque. Gemini aparece como una app más, con su icono, que se abre al tocarla. Google no afirma que sustituya a Siri ni que sirva para manejar funciones del vehículo.

Quedan sin respuesta varias dudas de quien conduce:

Si Gemini puede encargarse de la navegación, los mensajes o la música dentro de CarPlay.

Si se activa con una frase de voz o solo desde la pantalla.

Cómo se reparten las tareas con Siri.

Por cómo lo plantea Google, la distinción parece clara: los asistentes tradicionales para las órdenes rápidas y Gemini Live para la conversación larga. Es la lectura del planteamiento de la compañía, no el resultado de ninguna prueba.

Qué queda por confirmar

El anuncio deja tres frentes abiertos:

La lista exacta de idiomas y la situación del español en España.

Lo que explique Apple sobre cómo encaja la app con Siri.

Las pruebas independientes que midan el reconocimiento de voz dentro del coche.

Mientras tanto, la comprobación más útil es sencilla: actualizar la app, activar el micrófono, abrir Gemini Live una vez en el móvil y probar el asistente en el próximo trayecto. Habrá que estar atentos a lo que aclaren Google y Apple sobre idiomas y convivencia con Siri.