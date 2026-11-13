Microsoft atribuye el apagón global de sus servicios durante 20 horas a una actualización de su capacidad de red

Un fallo técnico en la infraestructura interna de Microsoft ha provocado un apagón global en sus principales herramientas corporativas durante más de 20 horas. El incidente, que comenzó durante la tarde del jueves y no quedó resuelto hasta este viernes, dejó fuera de servicio a plataformas críticas como Microsoft Teams, Microsoft 365 y Copilot, además de afectar a SharePoint, Exchange Online y Defender XDR.

A través de un comunicado difundido en la red social X —que la multinacional ha prometido ampliar próximamente con un informe técnico detallado—, la compañía ha lamentado "las interrupciones que este incidente ha causado a los clientes y socios".

We are deeply sorry for the disruption this incident has caused our customers and partners. We know the trust they place in our services and take that responsibility extremely seriously. We are seeing broad recovery and stability across our services. This was a technical issue… — Microsoft (@Microsoft) November 13, 2026

Descartado un ciberataque: el origen estuvo en la red

Ante la magnitud de la interrupción y las especulaciones iniciales sobre un posible ataque informático, Microsoft ha querido aclarar el origen del fallo. La firma tecnológica ha subrayado que el incidente no guarda relación alguna con la ciberseguridad ni con sus sistemas de inteligencia artificial, atribuyéndolo directamente a "una actualización anterior de capacidad de red que surgió tras un cambio reciente en la red".

Una vez identificado y resuelto "el problema subyacente", la empresa optó por restablecer el funcionamiento de sus servidores de forma progresiva. Según ha reconocido la propia compañía, esta recuperación escalonada se decidió "dada la escala de la demanda", una medida que, aunque "tomó más tiempo", resultó clave porque "ayudó a garantizar una restauración estable" sin nuevos colapsos.

We're seeing encouraging recovery progress, with service availability and email delivery performance improving across a growing portion of affected infrastructure. We know our customers rely on our services to get important work done every day, and regret the impact these outages… — Microsoft (@Microsoft) November 13, 2026

Efecto dominó en las herramientas de trabajo y la inteligencia artificial

La caída comenzó a manifestarse en la tarde del jueves con errores de acceso y funcionamiento en Microsoft Teams. Sin embargo, la incidencia no tardó en propagarse hacia los buzones de correo de Exchange Online, arrastrando consigo al resto del ecosistema de productividad de Microsoft 365, así como a las herramientas de almacenamiento SharePoint y seguridad Defender XDR.

El alcance del apagón trasciende incluso las fronteras del propio software de Microsoft. La caída masiva acabó afectando de rebote a dos de los asistentes de inteligencia artificial más utilizados del mercado, Claude y ChatGPT. El fallo impactó directamente en los conectores que permiten integrar ambos chatbots dentro de las aplicaciones de Microsoft, si bien su funcionamiento de forma independiente a través de sus propias plataformas no se vio alterado.