SpaceX intenta hoy lo nunca visto: atrapar las dos partes de Starship. Horario y cómo verlo desde España

El vuelo 15 de Starship intentará completar hoy un movimiento inédito en la industria aeroespacial. La compañía estadounidense SpaceX prepara el despegue con el objetivo de recuperar, durante una sola misión, tanto la primera como la segunda etapa del cohete. La firma propiedad de Elon Musk utilizará la infraestructura de Mechazilla para capturar ambos elementos mecánicos con sus brazos robóticos.

El inicio de la ventana de lanzamiento está programado para las 22:45 GMT de este viernes 13 de noviembre. Esta marca temporal equivale a las 23:45 en hora peninsular española. El margen técnico para realizar el encendido de los motores se extenderá durante 75 minutos desde la base de operaciones de la empresa.

Cómo ver lanzamiento Starship en España y seguir el vuelo 15

La cobertura en directo emitida por la propia empresa ofrecerá seguimiento minuto a minuto del evento. El seguimiento oficial ofrecerá imágenes del proceso de carga de combustible, el despegue y las fases iniciales de ascenso. La retransmisión abarcará todo el procedimiento de la primera etapa sobre la plataforma.

El primer momento crítico de la noche llegará poco después del despegue. La maniobra de captura del propulsor Super Heavy ocurrirá aproximadamente a los 6 minutos y 35 segundos del inicio de la misión. El sistema Mechazilla ya ha atrapado la primera etapa en ocasiones anteriores de forma satisfactoria.

La recuperación de la nave Ship tras 14 órbitas terrestres

La complejidad principal de esta prueba recae en la segunda etapa del cohete. La nave llamada Ship intentará regresar a la plataforma tras completar un recorrido de 14 órbitas alrededor de la Tierra. Este procedimiento exigirá una maniobra de reentrada controlada para colocar la estructura al alcance de Mechazilla.

La hora prevista para la recuperación de esta segunda etapa se fija en torno a las 21:17 GMT del sábado 14 de noviembre. Para los espectadores en España, la maniobra se ejecutará a las 22:17 en hora peninsular. Esto supone que el proceso total entre el despegue y la segunda captura abarcará unas 22,5 horas.

Ninguna entidad pública ni empresa privada ha logrado recuperar un cohete completo hasta la fecha. Ni la NASA ni competidores como Blue Origin cuentan con un sistema capaz de atrapar ambas fases de un vehículo orbital de este tamaño.

Carga útil del vuelo 15 starship spacex y despliegue en órbita

Junto a las pruebas de captura, el cohete mantendrá un cometido operativo de transporte espacial. En esta ocasión, la nave Ship albergará en su bodega de carga un conjunto formado por 26 satélites Starlink V3. El despliegue de los equipos de telecomunicaciones se realizará durante la fase orbital del vuelo.

Este movimiento da continuidad a los progresos de la prueba anterior. En el vuelo 14 de Starship, el sistema alcanzó la órbita terrestre por primera vez en el historial del proyecto. Durante esa misión previa, el vehículo también soltó en el espacio una remesa de 26 satélites Starlink V3 antes de su regreso.

Porcentaje de éxito y precedentes de la compañía

El margen de éxito estimado para este ensayo se sitúa entre el 50% y el 60%. Elon Musk, consejero delegado de SpaceX, ha señalado que existen riesgos evidentes de fallo en la maniobra. La fase que acumula mayor incertidumbre es la llegada y frenado de la segunda etapa ante los brazos mecánicos.

La firma tecnológica acumula años de ensayos espaciales de alta visibilidad, entre los que figura el lanzamiento en el que Elon Musk puso su propio coche en órbita en el año 2018. El objetivo actual pasa por afianzar la reutilización completa de los materiales de fabricación.

Si precisas saber donde ver spacex starship directo, las plataformas digitales del fabricante conectarán de forma previa al despegue. Las condiciones del viento y el estado técnico de la torre Mechazilla determinarán si la cuenta atrás concluye a la hora fijada.