Japón vuelve a usar el fax tras la caída masiva de los servicios en la nube de Microsoft

La reciente caída de Microsoft dejó al descubierto la vulnerabilidad de las infraestructuras digitales a nivel global. El fallo en la plataforma de Microsoft 365 inutilizó herramientas de trabajo diario como Outlook, Teams y Copilot. En Japón, ante la imposibilidad de enviar correos electrónicos o coordinar equipos por internet, organismos públicos y empresas recurrieron a un viejo conocido de sus oficinas: el fax.

El incidente técnico arrancó durante la jornada del jueves y se prolongó por más de 20 horas. La interrupción afectó a servicios esenciales en todo el mundo hasta que el sistema comenzó a estabilizarse el viernes. Durante ese margen de tiempo, las vías de contacto digital de ayuntamientos, ministerios y corporaciones privadas quedaron completamente cortadas.

La caída de Microsoft desempolva el fax en las oficinas

La desconexión forzada por los problemas en Microsoft 365 llevó a las instituciones a improvisar soluciones inmediatas. Varias administraciones locales emitieron avisos urgentes solicitando volver a los métodos analógicos para no congelar los trámites administrativos.

Desde la División de Estrategia Digital de la ciudad de Kumamoto avisaron de inmediato a la población tras quedarse sin correo electrónico. «En caso de emergencia, agradeceríamos que se pusiera en contacto [...] por teléfono o fax», comunicó el organismo para mantener la atención ciudadana. Un patrón idéntico se repitió en la localidad de Joetsu y en la Cámara Baja de la Dieta, el Parlamento del país.

El político japonés Akira Nagatsuma vivió en directo las consecuencias del apagón mientras intentaba enviar documentación a sus colaboradores. «Así que, en su lugar, se lo enviaré por fax», declaró tras comprobar que los servidores de correo no respondían.

Incluso el sistema de información gubernamental conocido como GSS sufrió perturbaciones directas. Masanao Ozaki, viceportavoz del Gobierno nipón, confirmó el impacto de la avería en las herramientas estatales, aunque garantizó que la gestión pública mantuvo sus operaciones críticas mediante redes secundarias.

Un medio de comunicación implantado en el día a día

Aunque en la mayor parte de Occidente las máquinas de fax cayeron en desuso a principios de siglo, la caída de Microsoft en Japón demostró que allí siguen vivas. La tecnología implantada masivamente en las décadas de 1980 y 1990 conserva un peso notable en el archipiélago. Las reformas gubernamentales para erradicar el papel chocan de forma constante con la cultura corporativa local.

El arraigo del fax en Japón es evidente en el sistema educativo y comercial del país. A finales de 2025, más del 70 % de escuelas e institutos públicos mantenía estas máquinas activas, según los datos publicados por el periódico Asahi.

Esta presencia no se limita a los despachos oficiales de la administración. Las populares tiendas de conveniencia o konbini, como las cadenas 7-Eleven y FamilyMart, cuentan con aparatos multifunción abiertos al público. Cualquier ciudadano puede enviar documentos impresos a distancia desde estos establecimientos situados en cada esquina.

Alternativas analógicas frente a fallos del software

No es la primera vez que la industria nipona busca refugio en el papel ante un imprevisto informático. El fabricante de bebidas Asahi tuvo que gestionar sus envíos mediante llamadas telefónicas y hojas de fax el año pasado a causa de un ciberataque masivo.

Las caídas de servidores centralizados plantean un riesgo evidente para las organizaciones que dependen al 100 % de la nube. La falta de redundancia en las comunicaciones digitales puede paralizar sectores completos en cuestión de minutos.

El fallo de Microsoft finalizó tras aplicar las correcciones de software correspondientes durante el viernes. Sin embargo, la experiencia de estas 20 horas sin acceso a internet revalorizó la permanencia de la tecnología analógica en Japón. Los sistemas tradicionales actuaron como una red de seguridad operativa mientras las grandes plataformas permanecieron fuera de servicio.