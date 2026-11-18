Las empresas y las administraciones públicas tendrán que adaptar sus sistemas de ciberseguridad a dos amenazas que están ganando peso. A partir de marzo de 2027, los certificados digitales que protegen las conexiones de las páginas web tendrán una validez máxima de 100 días. Al mismo tiempo, el uso de herramientas de inteligencia artificial sin control corporativo está aumentando el riesgo de que información confidencial termine en plataformas externas.

Los cambios obligarán a revisar la forma en que las organizaciones gestionan su seguridad tecnológica. Según los informes de Check Point, los procesos manuales de renovación de certificados y la falta de supervisión sobre las aplicaciones de inteligencia artificial plantean problemas para los departamentos informáticos.

Los certificados web caducarán cada 100 días

El cambio en las reglas de los certificados digitales procede del CA/Browser Forum, el consorcio internacional en el que participan las principales autoridades de certificación y fabricantes de navegadores como Google, Apple, Mozilla y Microsoft.

A través de la normativa técnica Ballot SC-081v3, el organismo ha establecido un calendario para reducir progresivamente la vigencia máxima de los certificados SSL/TLS. Estos documentos permiten verificar la identidad de una página web y cifrar la conexión entre el sitio y sus visitantes.

El primer recorte se aplicó en marzo de 2026, cuando el periodo máximo pasó de 398 a 200 días. El siguiente cambio llegará el 15 de marzo de 2027, cuando la validez quedará limitada a 100 días. El calendario contempla una reducción posterior hasta los 47 días en 2029.

En la práctica, las organizaciones tendrán que renovar sus certificados aproximadamente cuatro veces al año a partir de 2027. Esto supone un cambio en la gestión de una infraestructura que hasta ahora podía mantenerse durante periodos mucho más largos sin necesidad de actualizar estas credenciales.

El riesgo de no renovar a tiempo

La caducidad de un certificado sin que se haya sustituido puede impedir que los usuarios accedan con normalidad a una página web. Los navegadores muestran entonces advertencias de seguridad que pueden bloquear el acceso al sitio.

El Cyber Security Report 2026 de Check Point señala que numerosas empresas todavía recurren a procedimientos manuales y recordatorios internos para controlar estas renovaciones. Con ciclos de apenas 100 días, este sistema aumenta la dificultad de mantener todos los certificados actualizados.

La compañía apunta a la automatización de la gestión del ciclo de vida de los certificados, conocida como CLM, como una herramienta para controlar las fechas de caducidad y evitar interrupciones en los servicios.

La inteligencia artificial sin control corporativo

El segundo problema está relacionado con la expansión de herramientas de inteligencia artificial generativa en los entornos de trabajo. Check Point identifica esta práctica como Shadow AI: el uso de aplicaciones y modelos de IA por parte de los empleados sin autorización, supervisión ni visibilidad de los responsables de seguridad.

Según el AI Security Report 2026, las empresas utilizan una media de diez aplicaciones de inteligencia artificial al mes. Parte de estas herramientas quedan fuera del control de los departamentos tecnológicos.

El informe también recoge un aumento de las consultas consideradas de alto riesgo. Su proporción se ha duplicado en un año, al pasar del 2% al 4%. Se trata de interacciones que pueden comprometer información sensible o propiedad intelectual de las organizaciones.

Los datos internos pueden acabar en plataformas externas

El riesgo aparece cuando los trabajadores utilizan cuentas personales o servicios externos para realizar tareas relacionadas con su actividad profesional. Entre los usos habituales figuran resumir informes, redactar correos electrónicos o revisar código.

Al introducir información interna en estas herramientas, los empleados pueden transferir datos a servidores de terceros sin que la empresa tenga garantías o acuerdos de privacidad adecuados. Esto puede facilitar la exposición de información confidencial y generar problemas relacionados con el cumplimiento de la normativa de protección de datos, incluido el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Los informes de Check Point apuntan a la necesidad de establecer políticas que permitan conocer qué aplicaciones se utilizan y bajo qué condiciones. La supervisión debe alcanzar también a las herramientas de IA que los empleados incorporan por iniciativa propia a sus tareas.