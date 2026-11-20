Alberto Núñez Feijóo ganó el debate del jueves 19 de noviembre con Pedro Sánchez, de cara a las elecciones generales del 29-N, según concluye el análisis que el equipo de RepIndex.ai ha hecho íntegramente con agentes de inteligencia artificial. El Índice de Debate da al líder del PP 62 puntos sobre 100 y al presidente del Gobierno 55. De los 33 criterios puntuados, Feijóo gana 14, Sánchez 12 y hay 7 empates.

"Cada vez más votantes se informan sobre candidatos, partidos y programas preguntando a los modelos de inteligencia artificial, y los usan para contrastar lo que oyen. Lo que pasa en un debate se refleja de inmediato en cómo esas IA interpretan a cada candidato y en lo que responden a millones de usuarios. La IA va a tener un papel decisivo en estas elecciones y en las siguientes, y los equipos de campaña necesitan herramientas como RepIndex.ai para medir y gestionar su reputación algorítmica", explica Carlota Turcci, COO de RepIndex.ai.

Cómo se traslada un debate a la IA

El análisis parte de la transcripción completa de los 90 minutos de debate. Las pausas publicitarias y la tertulia previa no se puntúan. Cada idea, reproche o dato lleva asociado el minuto y la frase literal, de modo que cualquiera puede comprobarlo. La prensa solo sirvió para cotejar. Lo que publicaron los medios y no aparece en la transcripción se descartó: 4 afirmaciones y 5 ideas.

La batería se diseñó antes del debate y tiene tres capas: siete agentes de bloque, uno por cada tramo: apertura, vivienda, economía y fiscalidad, política social, corrupción, migración y minuto de oro; once agentes de lente, que aplican un único criterio a todo el debate para que la vara de medir sea la misma con los dos candidatos. Uno cuenta las ideas y otros puntúan su calidad y su proyección. Dos verificadores trabajan por separado y a ciegas, el resto se ocupa de los reproches, el tono, los fallos y lapsus, la estrategia electoral, la comunicación y el minuto a minuto; y un árbitro de neutralidad, que resuelve las discrepancias entre agentes y revisa cada afirmación marcada como «falsa» o «engañosa».

Ideas

Las ideas y propuestas pesan el 45 % del índice. Le siguen el combate dialéctico (15 %), la estrategia electoral (13 %), la comunicación y el tono (12 %), la verdad y el rigor (10 %) y los errores (5 %). Los pesos se fijaron antes del debate.

Feijóo expuso 81 ideas, de las que 43 fueron propuestas (el 53 %), y mencionó 9 de las 12 medidas estrella de su programa: el millón de viviendas, el IVA de la vivienda al 4 %, el desalojo de okupas en 48 horas, el IRPF cero para jóvenes el primer año y los visados por puntos, entre otras. Sánchez expuso 74 ideas, pero solo 14 fueron propuestas (el 19 %). Otras 34 se dedicaron a defender su gestión. De su programa mencionó 4 de 12 medidas, como el salario mínimo por ley al 60 % del salario medio o gravar las viviendas vacías de los grandes tenedores. No aparecieron las 100.000 viviendas públicas, la jornada de 37,5 horas ni la agencia anticorrupción.

Los agentes también señalan los límites de Feijóo. Solo el 26 % de sus propuestas llevaba cifra o plazo, frente al 36 % de las de Sánchez. La calidad media de sus ideas fue de 3,6 sobre 10, por debajo del 3,9 de Sánchez, porque en la mayoría faltaban el coste o la financiación.

Feijóo se impuso en cinco de los siete bloques: vivienda, economía, política social, corrupción y migración. Sánchez ganó la apertura y el minuto de oro. Por familias de criterios, Feijóo domina el combate dialéctico (68 a 52), las ideas (61 a 53) y los errores (63 a 37). Sánchez gana en comunicación y tono (67 a 60) y en verdad y rigor (63 a 59). Feijóo lanzó 65 reproches y Sánchez 41. Los cinco momentos de mayor impacto de la noche, según los agentes, fueron réplicas de Feijóo. Sánchez recibió muchas más preguntas que su rival y dejó sin contestar 23 de 43 (el 53 %), además de responder a medias otras 13. Feijóo dejó sin respuesta 3 de 16 (el 19 %).

IA

RepIndex.ai publica cuánto se desvían sus propios agentes respecto a cada candidato. Los dos evaluadores de ideas coincidieron con un margen de un punto o menos en el 85 % de las notas de Sánchez y en el 91 % de las de Feijóo. Sus desviaciones son de décimas y del mismo signo para ambos. Los dos verificadores emitieron exactamente el mismo veredicto en el 60 % de las afirmaciones de Sánchez y en el 58 % de las de Feijóo. Las discrepancias las resolvió el árbitro con la prueba documental, apoyándose en fuentes oficiales como el INE, el Banco de España, Eurostat o el BOE.

A diferencia de los verificadores tradicionales, el sistema no elige qué comprobar: verifica todas las afirmaciones factuales de los dos candidatos. El análisis compara además sus veredictos con los de siete medios y verificadores que publicaron comprobaciones esa noche, y detalla cómo repartió cada uno su atención entre los candidatos. El análisis completo, con la transcripción enlazada y el razonamiento de cada nota, está disponible en 'debate.warrooms.info'.