El SMS sigue siendo útil para las empresas en mensajes cortos y urgentes: recordatorios de citas, avisos de entrega, códigos de confirmación y ofertas con fecha límite. No sustituye al correo electrónico, que sirve para contenidos largos, sino que lo complementa en los momentos en que el mensaje tiene que leerse ya.

Para enviarlo con fines comerciales, eso sí, hay que cumplir los mismos requisitos de consentimiento que con el correo electrónico, y elegir bien cuándo usarlo para no resultar invasivo.

¿Qué es el SMS marketing y para qué lo usan las empresas?

El SMS marketing es el envío de mensajes de texto a los móviles de clientes que han aceptado recibirlos, con fines informativos o comerciales. Las empresas lo usan sobre todo para comunicaciones breves que dependen del momento: una cita mañana, un pedido que llega hoy o una promoción que termina esta noche.

Su principal ventaja es que no necesita conexión a internet ni ninguna aplicación instalada: llega a cualquier teléfono móvil y aparece en la pantalla como una notificación. Eso lo hace adecuado para públicos que no consultan el correo con frecuencia y para mensajes que pierden su valor si se leen tarde.

Su principal limitación es el espacio. Un SMS estándar tiene 160 caracteres, o menos si incluye tildes, eñes u otros caracteres especiales, que obligan a usar una codificación más corta. No admite imágenes ni formato, así que el mensaje tiene que ser directo y llevar, como mucho, un enlace.

Por eso, las empresas que mejor lo aprovechan no lo usan como un canal independiente, sino como pieza de una estrategia en la que el correo electrónico cuenta la historia completa y el SMS hace de aviso. Una clínica dental, por ejemplo, envía por correo la información del tratamiento y por SMS el recordatorio de la cita del día siguiente.

¿Cuándo funciona mejor un SMS que un correo electrónico?

Un SMS funciona mejor que un correo cuando el mensaje es corto, urgente y tiene que verse en las próximas horas; el correo funciona mejor cuando hay que explicar algo, mostrar productos o enviar documentación. Elegir mal el canal hace que el mensaje se ignore o moleste.

Situación Canal más adecuado Motivo Recordatorio de una cita para mañana SMS Se lee de inmediato y no requiere más información Newsletter con novedades del mes Correo electrónico Necesita espacio, imágenes y enlaces Aviso de que un pedido sale a reparto SMS El cliente necesita saberlo en el momento Factura o confirmación de compra Correo electrónico Incluye documentos y datos que se guardan Oferta que termina en pocas horas SMS, con enlace a la oferta completa La urgencia justifica el canal Presentación de un nuevo servicio Correo electrónico Requiere explicación

Las plataformas que reúnen los dos canales permiten combinarlos en el mismo flujo. Con GetResponse, por ejemplo, esta plataforma de envío de SMS está integrada con el email marketing, de modo que una empresa puede enviar un SMS solo a quienes no han abierto un correo importante, en lugar de duplicar todos los mensajes por los dos canales.

¿Qué tipos de SMS puede enviar una empresa?

Una empresa puede enviar cuatro tipos principales de SMS: transaccionales, recordatorios, alertas y promocionales. Los tres primeros responden a algo que el cliente ha hecho o necesita; el cuarto es el que más cuidado exige, porque es el que el cliente no ha pedido directamente.

SMS transaccionales

Confirman una operación: un pedido recibido, un pago completado o un código para verificar una cuenta. Son los mejor aceptados porque el cliente los espera, y suelen enviarse en los segundos siguientes a la operación.

Recordatorios

Avisan de una cita, una reserva, la renovación de un servicio o el vencimiento de un plazo. En sectores como la salud, la estética o los talleres, reducen las ausencias sin coste de personal.

Alertas

Informan de un cambio que afecta al cliente: un retraso en la entrega, un cambio de horario o una incidencia en el servicio.

Promocionales

Anuncian ofertas, rebajas o lanzamientos. Funcionan cuando son esporádicos y tienen una fecha límite real; enviados cada semana, generan bajas. Una o dos campañas al mes es un ritmo razonable para la mayoría de los negocios.

En una plataforma de automatización, los tres primeros tipos se activan solos a partir de lo que hace el cliente, y los promocionales se programan para fechas concretas y segmentos concretos de la base de datos.

¿Qué exige la ley para enviar SMS comerciales en España?

Para enviar SMS comerciales en España, la empresa necesita el consentimiento previo y expreso del destinatario, salvo que sea un cliente con una relación contractual previa y el mensaje se refiera a productos o servicios similares a los que ya contrató. Además, cada mensaje debe ofrecer una forma sencilla y gratuita de darse de baja.

Así lo establece el artículo 21 de la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, que regula las comunicaciones comerciales por correo electrónico y por medios de comunicación electrónica equivalentes, categoría en la que se incluyen los SMS.

En la práctica, esto se traduce en cinco reglas:

Pedir el consentimiento en el formulario donde se recoge el teléfono, con una casilla específica que no esté marcada por defecto. Guardar la prueba de cuándo y cómo dio el cliente su consentimiento. Identificar al remitente en cada mensaje, con el nombre de la empresa. Incluir la forma de baja, por ejemplo, una palabra clave para responder o un enlace. Retirar de inmediato de la lista a quien se da de baja.

Los SMS transaccionales y los recordatorios de un servicio contratado no son comunicaciones comerciales, pero conviene mantener separadas ambas listas para no usar un permiso para lo que no se pidió.

¿Cómo ayudan los SMS a llenar un webinar?

Un SMS enviado una hora antes de un webinar recuerda la sesión a los inscritos en el momento en que todavía pueden conectarse, que es justo cuando un correo puede pasar desapercibido en la bandeja de entrada. Es uno de los usos en los que el SMS aporta más

En GetResponse, los SMS y los webinars de GetResponse están en la misma plataforma, así que el flujo completo se configura una vez: invitación por correo, confirmación de inscripción, recordatorio por correo el día anterior y SMS una hora antes. En 2026, el plan Creator admite webinars de hasta 100 asistentes, 3 horas de grabación y 3 ponentes, y la cuenta gratuita permite probarlos con hasta 10 personas.

Una aseguradora que organiza una sesión informativa sobre planes de pensiones, por ejemplo, puede pedir el teléfono en el formulario de inscripción, con su casilla de consentimiento, y usarlo solo para el recordatorio. Al terminar, quienes asistieron reciben por correo la documentación y una propuesta de cita, y quienes no se conectaron, la grabación.

El mismo esquema sirve para eventos presenciales: un SMS la mañana del evento con la dirección y la hora reduce las ausencias tanto como en una sesión en línea.

¿Cómo puede combinarse el SMS con un curso online?

El SMS puede acompañar un curso online para avisar de que hay una lección nueva disponible o recordar al alumno que retome el curso si lleva días sin avanzar. Son mensajes breves que mejoran la tasa de finalización sin saturar el correo.

El creador de cursos de GetResponse permite crear la formación dentro de la misma plataforma que los correos y los SMS. Su asistente con IA propone la estructura de módulos y lecciones, y después se añaden vídeos, cuestionarios y certificados. En 2026, el plan Creator admite hasta 500 alumnos, y la cuenta gratuita permite cursos de hasta 250 alumnos, aunque sin venderlos.

Como el progreso de cada alumno queda registrado, la plataforma puede activar mensajes automáticos según lo que haga. Un esquema razonable sería un correo con el enlace a cada lección nueva, un SMS solo si el alumno no ha entrado en una semana y un correo de felicitación con el certificado al terminar.

Una academia de formación profesional, por ejemplo, puede usar este flujo en un curso de prevención de riesgos para empresas clientes. El responsable de cada empresa recibe además un resumen por correo de qué trabajadores han completado el curso, lo que ahorra el seguimiento manual que antes se hacía por teléfono.

¿Cuánto cuesta el SMS marketing y qué alternativas hay?

En GetResponse, los SMS se pagan aparte según el volumen y el país de destino, y se añaden a un plan de email marketing que en 2026 parte de 19 $ al mes para 1.000 contactos con pago mensual. Para usar los SMS dentro de flujos automatizados con webinars y cursos, el plan Creator cuesta 69 $ al mes.

Los precios de los planes no incluyen impuestos y suben con el número de contactos. El coste por SMS es superior al de un correo electrónico, que es otra razón para reservarlo a los mensajes que de verdad lo justifican.

Las alternativas para comunicarse con los clientes en el móvil son tres. Los servicios de SMS masivos de proveedores especializados ofrecen tarifas por mensaje, pero no integran el correo, los webinars ni los cursos, y obligan a gestionar las listas por separado. Las aplicaciones de mensajería instantánea para empresas permiten mensajes más ricos, con imágenes y botones, aunque tienen sus propias normas sobre qué plantillas se pueden enviar. Las notificaciones de una aplicación propia no tienen coste por envío, pero solo sirven si los clientes tienen instalada la aplicación.

Para una empresa que ya hace email marketing, la ventaja de una plataforma que integre ambos canales, como GetResponse, es poder decidir mensaje a mensaje cuál usar, con una sola base de datos y un solo registro de consentimiento.