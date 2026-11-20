Las mecánicas de interacción, la retención y los análisis que las sustentan forman parte del trabajo diario de los operadores y los proveedores de plataformas. Soft2Bet Player Experience Academy da continuidad a una iniciativa formativa que comenzó en 2025 y que aplica la investigación sobre la motivación al diseño responsable de productos, situando los objetivos comerciales junto a la protección del jugador. Las sesiones abordaron qué elementos de las misiones, la progresión y las recompensas se trasladan desde los videojuegos y el comercio minorista, y situaron la retención y el valor del ciclo de vida (LTV) junto a las lecturas que las cifras de volumen dejan fuera.

La edición de 2026 abordó qué aportan las misiones, la progresión y las recompensas a un producto una vez integradas en él, distinguió el contexto de una sola visita del de un segmento más amplio, examinó en qué casos una menor cantidad de estímulos y unos límites accesibles se ajustan mejor a una sesión, y situó la retención y el valor del ciclo de vida (LTV) junto a las lecturas que las cifras de volumen dejan fuera. Esas lecturas volvieron a aparecer en los talleres prácticos, donde los participantes partieron de un caso concreto y explicaron la elección a la que habían llegado, y los marcos que publica la Academia siguen abiertos a pruebas y revisiones.

Cómo tomó forma Soft2Bet Player Experience Academy

Soft2Bet ha organizado esta iniciativa en distintas ediciones de SBC Summit, haciendo evolucionar su enfoque con el tiempo. La edición de 2025 fue Gamification Academy, que examinó la ingeniería motivacional y reunió mecánicas de juego interactivas, juego responsable e investigación sobre el comportamiento de los jugadores, con el propósito de establecer referencias para una actividad sostenible.

La siguiente edición se celebró en septiembre de 2026 en SBC Summit, dentro del programa Education+, como una secuencia de media jornada de charlas dirigidas por expertos, mesas redondas, demostraciones y talleres prácticos. Estaba destinada a altos responsables de la toma de decisiones, y las sesiones abordaron la investigación sobre la motivación junto con las estrategias que sustentan la interacción y la retención. Uno de los principios que publica la iniciativa es que un enfoque se construye con todas las partes interesadas presentes, por lo que los especialistas en producto y protección del jugador trabajaron sobre una misma decisión de diseño junto a expertos externos.

Las sesiones se estructuraron en torno al trabajo práctico, de modo que cada especialista pudiera llevarse decisiones listas para trasladar a un producto. Soft2Bet articuló el programa de 2026 en torno a estrategias prácticas para mejorar la experiencia del jugador y mantenerla alineada con los requisitos de los mercados locales, y el anuncio presenta el apoyo a los especialistas que se incorporan al sector y el acceso abierto a lo que este ha aprendido como las ideas que lo sustentan. Los marcos que surgen de Player Experience Academy se publican y quedan abiertos al cuestionamiento y la revisión, por lo que ninguno de ellos certifica a nadie ni establece un procedimiento de obligado cumplimiento. Soft2Bet aporta el entorno, los ponentes y el registro de lo examinado, y cada operador decide qué se ajusta al mercado al que presta servicio.

De los segmentos al momento de una sola visita

Un registro muestra qué hizo una cuenta y en qué segmento se encuadra, mientras que las circunstancias de una visita, la motivación que hay detrás y las intenciones de la persona quedan fuera de las entradas. Una etiqueta de ese tipo es un dato útil, pero no llega a describir a la persona que hay detrás, ya que la motivación cambia con el tiempo, al igual que el contexto que la rodea. Gran parte de lo que llega al mercado como personalización es una segmentación que la tecnología ha hecho más precisa, y las sesiones de 2026 fueron más allá para abordar qué quiere una cuenta en un momento determinado.

Ese momento no es fijo, ya que la misma persona llega con un estado de ánimo distinto de una visita a otra, y la hora, el entorno y el transcurso de la sesión anterior cambian lo que resulta adecuado. La personalización basada en esa lectura adapta los momentos, el contenido y la estructura de una sesión, y simplificar puede ser el ajuste adecuado, ya que menos recomendaciones, un periodo más tranquilo o la decisión de dejar una cuenta sin contactar pueden resultar más útiles que otro estímulo, y un mayor volumen de contacto puede convertirse en ruido.

La edición de 2026 planteó esa elección a los participantes, que partieron del caso de un jugador y trabajaron hasta llegar a un cambio en el diseño. Esos detalles pueden apuntar en direcciones distintas, por lo que cada grupo tuvo que sopesarlos, acordar un único cambio y exponer su razonamiento. Ese razonamiento es lo que distingue conocer la terminología de utilizarla en un caso real, y en otro producto puede apuntar en otra dirección, ya que cada operador tiene sus propios registros, públicos y condiciones.

Controles para el jugador y menos estímulos durante una sesión

La retención tiene valor comercial, aunque un nivel de actividad sostenible difiere del máximo posible. Otra sesión indica al operador qué hizo una cuenta, y no necesariamente muestra cómo se vivió la experiencia. Las decisiones de diseño que se derivan de esa lectura reducen el número de estímulos durante una sesión, mantienen los límites fáciles de encontrar, marcan una pausa clara y hacen que dejar de jugar sea tan sencillo como continuar. La fricción forma parte del mismo conjunto, ya que un paso más lento da al jugador un momento para decidir, y conservar parte de ella forma parte del diseño. Un producto que se explica por sí mismo y mantiene los límites al alcance favorece una relación más duradera que uno construido en torno a la siguiente sesión.

El material publicado presenta lo que se busca en forma de información clara, cuotas precisas y una manera sencilla de hacer una pausa o tomar distancia. La progresión y las recompensas solo llegan a una cuenta a través de la configuración que la rodea, ya que las condiciones establecidas en ella también las abarcan, y esa capa de la plataforma de Soft2Bet contiene controles de elegibilidad configurables, límites de gasto y comprobaciones de juego responsable, en los que cada operador incorpora lo que exige su mercado.

La tecnología de protección se sitúa en un nivel distinto al de esa configuración, donde la supervisión en tiempo real, la puntuación de riesgo y las herramientas de autoexclusión solo funcionan cuando están vinculadas entre sí, y Soft2Bet examina cómo se conectan en el conjunto del sector. La prueba que puede aplicar un operador es más sencilla que esa tecnología, ya que una adaptación elaborada en función de las circunstancias de una cuenta es algo que el jugador puede rechazar, y la misma revisión plantea cuándo un producto debería dar un paso atrás y cuándo debería actuar. Superar ese examen es lo que permite incorporar una mecánica al producto, y una capa de progresión no conlleva por sí misma ninguna afirmación de protección.

Retención, valor del ciclo de vida y lo que las cifras dejan fuera

Las sesiones, los depósitos, la frecuencia, el tiempo dedicado y los ingresos brutos del juego (GGR) describen el volumen de actividad de una cuenta, y la durabilidad de esa actividad requiere lecturas complementarias. La retención por cohortes durante un periodo, la evolución de los patrones a lo largo de los meses, el uso de límites y herramientas de juego responsable, la fricción encontrada durante el recorrido y si una intervención cambió algo responden a una pregunta que las cifras de volumen dejan abierta. El valor del ciclo de vida pertenece al mismo marco, evaluado junto con el bienestar del jugador y no de forma aislada. Otra lectura es si la experiencia dio al jugador un motivo para volver sin un estímulo, y las cifras de actividad no responden a esa pregunta.

Cada vertiente se mide en sus propios términos, por lo que una cifra comercial sólida deja todavía pendiente la lectura relativa a la protección. Ambas se presentaron como recomendaciones sobre medición, y la iniciativa de Soft2Bet se propone convertir la estrategia de producto en un impacto comercial medible, dejando la vertiente de protección abierta a una evaluación que las cifras de rendimiento no proporcionan. Nada de lo publicado en torno a las sesiones constituye una prueba de que Player Experience Academy haya modificado la retención o los resultados para los jugadores, y cada recomendación sigue sin probarse hasta que un operador la aplica a su propio producto.

Una medición de ese tipo justifica su lugar cuando sirve de base para la siguiente versión de un producto. Un ciclo va desde una hipótesis sobre una mecánica, pasando por la observación y las pruebas con actividad real, hasta una revisión de lo que muestran las lecturas y un cambio incorporado al diseño. El periodo posterior muestra entonces cómo se refleja ese cambio en la práctica. Las cifras que parecen sólidas en un periodo pueden ofrecer una lectura distinta meses después, por lo que la comparación se sitúa dentro del ciclo y no al margen de él. La Academia espera lo mismo de sus propios enfoques: que cada uno se mida por lo que cambia en la práctica y se actualice a medida que evoluciona la actividad de los jugadores.

Cómo un caso práctico se convierte en una decisión de producto

Una presentación transmite un método, y un caso práctico obliga al participante a tomar una situación de un jugador de un producto en funcionamiento y decir qué cambio introduciría en el diseño y por qué. Player Experience Academy de 2026 combinó charlas de expertos, mesas redondas y talleres prácticos, con líderes del sector y responsables de decisiones comerciales como público destinatario. El bloque de cierre se dedicó a construir la experiencia del jugador para distintos segmentos de clientes, tomando como punto de partida la situación de un jugador y la decisión que requería.

A partir de ese punto, los participantes proponen mecánicas para la situación que tienen delante, comprueban cada una de ellas con arreglo al diseño responsable y argumentan la elección a la que llegan, que constituye un enfoque y no un procedimiento que se repite en todas las sesiones. En torno a un mismo caso se reúnen especialistas en producto, planificación comercial y protección del jugador, junto a expertos externos, y el intercambio entre esas posiciones es lo que permite trasladar una idea de una parte de la empresa a otra. Soft2Bet centra ese intercambio en una única decisión de producto a la que se enfrentaría un operador, que Player Experience Academy presenta entre sus principios como contrastada con situaciones reales.

Gamification Academy de 2025 situó a los operadores ante situaciones reales de jugadores, en las que pusieron a prueba ideas de diseño de sesiones y acordaron mejoras prácticas, y el resumen publicado recoge lo que acordó el grupo, no lo que produjo después cada cambio. Un especialista traslada esa secuencia a la revisión de diseño del propio operador, donde un cambio en un producto en funcionamiento puede pasar por los mismos pasos antes de su aprobación. Lo que no se traslada es un resultado, ya que la sesión produjo una decisión y no una cifra.

Marcos compartidos desde el centro de recursos en línea de Soft2Bet

Un caso trabajado por un operador llega al resto del sector cuando se documenta y se abre al examen de personas ajenas a él. El centro de recursos en línea cumple esa función para Player Experience Academy, reuniendo investigación independiente, casos reales y colaboración abierta en todo el sector, y los estándares en los que Soft2Bet trabaja allí se nutren de lo que descubren los operadores cuando ponen las ideas en práctica. Los operadores y los especialistas del sector intercambian allí casos y datos, lo que mantiene en evolución los estándares de protección del jugador.

Junto a ese intercambio se encuentran ejemplos que funcionaron en productos en funcionamiento. Soft2Bet estudia los ejemplos en los que el juego responsable ya se percibe como parte de la experiencia, incluidos los procesos de incorporación que establecen las expectativas desde el principio y las intervenciones que los jugadores reciben favorablemente, y traslada sus hallazgos a la formación, afinando el enfoque a medida que llega cada nuevo caso.

En el modelo que publica la Academia, un estándar parte de un ejemplo documentado por un operador, pasa por el debate en torno a él y por una prueba antes de que nada se convierta en una directriz oficial, y culmina en un intercambio abierto de lo que funcionó, que se revisa cuando un caso posterior ofrece una lectura distinta. Esa secuencia se mantiene porque los especialistas en riesgos y las personas que construyen el producto trabajan sobre el mismo caso, de modo que una idea se examina desde ambas vertientes antes de llegar a nadie más. Los estándares alcanzados de ese modo permanecen dentro de la práctica del sector, ya que ninguno tiene la fuerza de un requisito de mercado y nada obliga al operador que los lee. Se anuncia la previsión de una nueva edición, de la que hasta ahora solo se han facilitado detalles generales. El anuncio de lanzamiento presenta un legado educativo como la finalidad de la iniciativa, con enfoques que un especialista puede adaptar al producto, al mercado y a las obligaciones que tiene ante sí.

Práctica responsable en revisión continua

La investigación sobre la motivación, el diseño de producto y las herramientas de protección solo se mantienen unidos allí donde confluyen en cada decisión concreta, en una versión que llega a los jugadores. Soft2Bet Player Experience Academy es la forma continuada que adopta ese trabajo, de una edición a la siguiente, con un caso que debatir y un registro de lo debatido. Lo que se lleva un especialista es un conjunto de enfoques que poner a prueba con sus propios públicos, sus propios mercados y los productos de los que responde. Tanto los resultados comerciales duraderos como la protección del jugador descansan en decisiones comprobadas en un producto en funcionamiento y revisadas cuando cambian las lecturas, algo que ninguna declaración de intenciones puede aportar por sí sola.