El pasado 21 de octubre medio internet se echó a temblar por culpa de un lenguaje de programación del que, seguramente, nunca habías oído hablar. Nos referimos a PHP, el motor que mueve la mayoría de webs y que publicó una actualización urgente tras descubrirse dos fallos críticos. Con esta noticia sobre la mesa, varios países recomendaron desconectar servicios online, entre ellos España. La buena noticia es que esta crisis se puede resolver, por un lado, con el trabajo de las empresas y administradores de webs, y por otro lado con tu conocimiento como usuario de a pie. Pero antes de llegar ahí, veamos qué ha pasado.

Dos fallos críticos en el motor de muchas webs, ¿es tan grave?

Hablemos sobre PHP, ese lenguaje cibernético que trabaja en la sombra, detrás del telón, en millones de páginas. Cuando rellenas un formulario, inicias sesión o una tienda online consulta su base de datos, por ejemplo, es probable que PHP esté detrás. No lo ves, pero está ahí.

Pues bien, a raíz de descubrir dos fallos críticos en este tipo de actividades de webs, los expertos decidieron bautizarlos como PHP2Shell. Y sí, eran fallos graves. Permitían que un atacante introdujera órdenes en un servidor vulnerable sin tener cuenta ni permiso alguno.

A todo esto, INCIBE-CERT respondió con un aviso publicado el 21 de octubre de 2026. Su mensaje era tajante: la gravedad técnica alcanzaba un 9,2 sobre 10 en la escala CVSS 4.0.

La razón detrás de desconectar webs antes de sufrir un ataque

A pesar de la gravedad, nunca hubo pruebas de ataque. De ahí que nos surgiera una pregunta a todos: ¿por qué gran parte de las empresas apagaron sus servicios por precaución? Porque solo retirando un servicio de internet reducían su exposición mientras se aplicaba la corrección.

Y es justo lo que la alerta aconsejó el 21 de octubre sin rodeos: actualizar inmediatamente y, si eso no era posible a tiempo, aislar los servicios expuestos que no fueran indispensables.

Eso sí, una distinción: que una web se apagara de forma preventiva no demuestra ni que hubiera una intrusión ni que se hubiera filtrado nada. Solo era una medida de seguridad.

El riesgo para ti: páginas manipuladas y datos expuestos

Pero las empresas no son las únicas que corrían riesgos, porque ¿qué hubiera pasado si un hacker sí conseguía colarse en un servidor vulnerable? Había dos escenarios posibles:

Entras en una web legítima que, en realidad, está manipulada para colar contenido malicioso, redirecciones sospechosas o descargas peligrosas .

. Dejas información en el servidor que almacena tus datos mientras navegas por internet, dejando un rastro que el atacante puede consultar indebidamente.

Lo dejamos claro: eran consecuencias posibles, no quiere decir que te fuera a pasar. Así lo recordaba el Gobierno Vasco y Cyberzaintza, en su comunicado del 22 de octubre: visitar una web que usa PHP no demuestra que tu dispositivo esté infectado o que te hayan robado datos.

Todo dependía de si el servidor en concreto era vulnerable y si había sido atacado de verdad.

Más allá del parche, toma estas medidas y protégete

Nos queda claro qué riesgos corres ante posibles ataques de vulnerabilidades de PHP, pero ¿qué se puede hacer? Procura seguir estas medidas que sí que puedes aplicar hoy mismo:

Protege tu conexión con una VPN top , su política de registros, auditorías y funciones de seguridad disponibles. Además de encriptar tu conexión, algunos servicios incluyen herramientas que ayudan a bloquear páginas y descargas peligrosas, útiles si te encuentras con una falsa actualización de PHP.

, su política de registros, auditorías y funciones de seguridad disponibles. Además de encriptar tu conexión, algunos servicios incluyen herramientas que ayudan a bloquear páginas y descargas peligrosas, útiles si te encuentras con una falsa actualización de PHP. Mantén actualizado tu navegador, tu sistema operativo y tus herramientas de seguridad. Muchas actualizaciones corrigen fallos que los ciberdelincuentes podrían aprovechar.

No hagas caso a supuestas «actualizaciones de PHP» que te lleguen porque no existen. Por eso, si recibes un correo o un mensaje que te pide descargar archivos para solucionar este problema, desconfía y evita abrir enlaces sospechosos.

que te lleguen porque no existen. Por eso, si recibes un correo o un mensaje que te pide descargar archivos para solucionar este problema, desconfía y evita abrir enlaces sospechosos. Utiliza contraseñas únicas para cada servicio y activa la autenticación multifactor siempre que te sea posible. De esta manera, aunque alguien consiguiera una de tus contraseñas, tendría muchas más dificultades para entrar en tus cuentas.

Revisa los avisos oficiales de los servicios que sueles usar. Si confirman que ha habido una exposición de datos, sigue sus instrucciones y cambia las credenciales afectadas.

Revisa los accesos y movimientos sospechosos si te alertan sobre una cuenta tuya.

Recuerda que estas medidas pueden ayudarte a proteger tus dispositivos y cuentas, aunque la corrección de las vulnerabilidades de PHP corresponde a quienes administran los servidores.

Procura no entrar en pánico: solo actúa a tiempo

Entendemos que, conociendo el alcance de esta crisis, con dos fallos con una puntuación de 9,2 sobre 10, sientas urgencia. Pero aquí las responsabilidades quedan claras: las empresas deben corregir y revisar sus servidores, mientras que tú puedes reducir tu riesgo con cuentas bien protegidas, dispositivos actualizados y atención a los avisos oficiales. Una VPN encaja en esta ecuación como más privacidad y, según las funciones que incluya, protección adicional.