WhatsApp incorporará durante las próximas semanas una de esas funciones que pueden ahorrar más de un despiste. La aplicación permitirá programar mensajes para que se envíen automáticamente en la fecha y hora que el usuario elija, sin necesidad de estar pendiente del móvil en ese momento. La novedad funciona tanto en conversaciones individuales como en grupos.

La idea es sencilla: escribir un mensaje, decidir cuándo debe llegar y dejar que WhatsApp se encargue del resto. La plataforma permite fijar el envío desde 10 minutos después de redactarlo hasta un máximo de 14 días, lo que abre la puerta a dejar preparados desde avisos puntuales hasta mensajes que no se quieren olvidar.

Para utilizar esta herramienta no hace falta recurrir a aplicaciones externas ni complicarse con pasos adicionales. Todo el mundo que tenga la aplicación instalada podrá acceder a ella y bastará con mantener presionado el botón de enviar y seleccionar la fecha y la hora a las que se quiere que el mensaje llegue a su destinatario. Una vez programado, aparecerá como cualquier otro mensaje en el chat de la persona que lo recibe, sin una presentación diferente.

Los mensajes pendientes también se pueden borrar

La función no obliga a mantener lo programado hasta que llegue el momento del envío. WhatsApp permite consultar todos los mensajes que están pendientes y eliminarlos antes de que se envíen, una opción para quienes cambien de planes o decidan que ya no quieren mandar ese contenido.

Además, el envío no depende de que el teléfono esté encendido en ese instante. Si el dispositivo se queda sin batería o está apagado, el mensaje programado seguirá llegando a la hora seleccionada, según ha explicado la compañía en su blog.

La herramienta también mantiene una de las características habituales de la plataforma: el cifrado de extremo a extremo. Los mensajes programados conservarán esta protección, de modo que, como asegura WhatsApp, "nadie más podrá leerlo, ni siquiera nosotros".

No solo sirve para mandar texto

La programación no se limita a los mensajes escritos. También permite dejar preparados fotos y vídeos, ampliando las posibilidades de una herramienta que WhatsApp presenta como una de las funciones más solicitadas por sus usuarios.

Su funcionamiento permite organizar los envíos con antelación sin tener que volver a la conversación cuando llegue el momento. El mensaje se entrega automáticamente en el horario elegido y el destinatario lo recibe como cualquier otro contenido enviado a través de la aplicación.

Adiós a dar tu número

Cabe recordar que, ya en verano, WhatsApp anunció también otra nueva función que permite a los usuarios identificarse mediante un nombre de usuario, sin necesidad de compartir su número de teléfono. Con este nuevo sistema, los usuarios pueden decidir ser localizados únicamente a través de su nombre de usuario, ocultando su número de teléfono.

Hasta ahora, cualquier persona con acceso al número podía iniciar una conversación en la aplicación. La compañía enmarca esta novedad como una mejora en materia de privacidad dentro de la plataforma.

Ya por aquel entonces, la aplicación había abierto el proceso de reserva de nombres de usuario, que serán únicos para cada cuenta. La previsión es que muchos usuarios intenten registrar sus identificadores preferidos antes del despliegue completo de la función.

Según la empresa, esta fase anticipada busca facilitar el acceso equitativo a los nombres antes de su activación general. Para poder activarlo es necesario tener la versión más reciente de WhatsApp y luego desde Configuración, accediendo a Cuenta y Nombre de usuario, se puede realizar.

Los identificadores deberán tener entre tres y 35 caracteres. Además, la plataforma reservará determinados nombres vinculados a celebridades, instituciones públicas y figuras relevantes para evitar suplantaciones de identidad.