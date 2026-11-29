Libertad Digital y esRadio emiten este domingo 29 de noviembre un programa especial en directo para contar la noche de las elecciones generales, en las que más de 38,6 millones de ciudadanos están llamados a elegir a los 350 diputados del Congreso y a renovar el Senado. La emisión arranca a las 19:00 bajo la dirección de Juan Pablo Polvorinos, director de Informativos de esRadio, y se puede seguir en audio y en vídeo desde la nueva app de Libertad Digital para Android y iPhone.

La tarde llega con una afluencia superior a la de la anterior cita. A las 14:00, la participación era del 45,54 %, 5,06 puntos más que en 2023, según los datos del Ministerio del Interior. Las novedades se pueden seguir minuto a minuto en el directo de la jornada electoral del 29N.

Cómo ha transcurrido la mañana

La votación empezó con el 99,9 % de las mesas constituidas con normalidad a las 10:00, según Interior, que cifraba en 60.986 las abiertas a esa hora de las 61.033 previstas. El candidato del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, votó en Madrid y habló de una "movilización histórica". Más tarde, en el instituto Ramiro de Maeztu, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió a los españoles que no voten "con miedo", sino "con memoria".

El presidente de Vox, Santiago Abascal, depositó su papeleta en Hortaleza y reclamó una participación masiva "para que no haya que arrepentirse mañana". También hubo llamamientos a la movilización a la izquierda del tablero, donde Irene Montero pidió votar "con el corazón" y Ada Colau animó a acudir en masa por todo lo que, a su juicio, está en juego.

La mañana ha dejado además algunos incidentes. El PP ha acudido a la Junta Electoral Central para denunciar una supuesta orden policial sobre los votos de cinco mesas de Toledo, y su sede de Culleredo, en La Coruña, ha amanecido con pintadas y restos de huevos. En Cabra (Córdoba), una mujer resultó herida hacia las 12:00 al caerle encima parte de la estructura de una cabina de votación.

Una hora antes de que cierren las urnas

El Ministerio del Interior ofrecerá un segundo avance de participación con los datos de las 18:00, una hora antes de que arranque el especial, que empieza cuando todavía se puede votar. Durante su primera hora, hasta las 20:00, tendrá un corte más informativo y servirá para situar al oyente antes de que lleguen los primeros sondeos y comience el recuento. En ese tramo intervendrán, entre otros, Raúl Vilas y Carmelo Jordá, acompañados de analistas y demóscopos que repasarán las claves de la jornada.

Las 20:00 marcan el cambio. A esa hora los presidentes de mesa anuncian el final de la votación, aunque quienes ya estuvieran esperando en la cola conservan su derecho a depositar el sobre. Después se introducen los votos por correo, votan los miembros de la mesa y los interventores y empieza el escrutinio, al que cualquier ciudadano puede asistir si el aforo lo permite. Las papeletas se cuentan a mano, primero las del Congreso y a continuación las del Senado, y cada mesa debe colocar una copia del acta a la entrada del local.

Con el cierre de los colegios y los primeros sondeos, Federico Jiménez Losantos se sentará a la mesa del estudio principal junto a Luis Herrero. A la conversación se sumarán Dieter Brandau y Carlos Cuesta, además de Manuel Llamas, cuyo programa La Trinchera de Llamas abrió a las 8:00 la cobertura del día. Desde esa mesa se valorarán los datos según vayan llegando y se seguirá el avance del recuento escaño a escaño.

Cuándo llegarán los resultados

La espera de las primeras cifras oficiales se alargará algo más allá del cierre. Los resultados provisionales se podrán seguir en tiempo real desde las 21:00 tanto a través de nuestra web como de la aplicación mientras Polvorinos y su equipo irán analizando los resultados a medida que se vayan conociendo.

Escuchar o ver el especial en la app

La aplicación permite elegir cómo seguir la noche. Quien prefiera escucharla tiene en la pestaña "esRadio" el directo de la emisora, que continúa sonando con la pantalla del móvil bloqueada y se puede controlar desde ella. Así es posible dejar el teléfono en el bolsillo o dedicarlo a otra cosa sin perder la conversación del estudio. Y si el recuento se alarga, el reproductor cuenta con un apagado automático para quien quiera acostarse con la radio puesta.

Para ver a quienes participan en el especial hay que ir a la pestaña "Vídeos", donde la emisión aparecerá en la parte de arriba. También se podrá seguir desde YouTube a través de nuestros canales de esRadio y Libertad Digital.

El escrutinio, desde la portada

La otra mitad de la noche está en los números. La portada de la aplicación reservará su lugar más destacado al widget de resultados, con los sondeos y el escrutinio en tiempo real, de manera que basta con abrirla para ver cómo va el recuento mientras suena la radio.

Para lo que vaya ocurriendo fuera de las cifras, el apartado "Directos", dentro del botón "Más", reúne los seguimientos que se actualizan solos mientras pasa lo que cuentan. La redacción enviará además notificaciones durante la jornada, que quedan guardadas en un buzón dentro de la app por si no se pueden leer en el momento.

Instalarla antes de las 19:00

Conviene dejar el móvil preparado antes de que empiece el especial. En el primer arranque, la aplicación hace varias preguntas, entre ellas la de las notificaciones, y al entrar por primera vez en "esRadio" pide elegir la emisora favorita. Los avisos se pueden revisar después en "Más", "Ajustes", "Notificaciones".

La descarga está disponible en Google Play, para móviles Android, y en el App Store, para iPhone. La nueva versión se instala como actualización de la anterior, de modo que quienes ya la tuvieran solo tienen que pulsar "Actualizar".

En la radio, en YouTube y en la web

Fuera de la aplicación, el especial se emite por las ondas y en el directo de la web de esRadio, que sirve para escucharlo desde el ordenador. La versión en vídeo estará en el canal oficial de YouTube, una opción cómoda para verlo en una pantalla grande, y también en Libertad Digital, donde el directo de última hora recoge las novedades hasta el final de la jornada, pasada la medianoche.