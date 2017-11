Electronic Arts invita por tiempo limitado a jugar gratis a 'Plants vs. Zombies'

Electronic Arts ha renovado la oferta del programa "Invita la Casa", con el cual la compañía regala grandes clásicos de su catálogo a todos los miembros de Origin, algo que también es gratuito. Gracias a la promoción por tiempo limitado, cualquier jugador de ordenador ya puede descargar Plants vs. Zombies: Game of the Year Edition sin invertir un solo céntimo de euro. Para hacerse con el juego tan solo es necesario acceder a la cuenta Origin, o bien crear una de forma gratuita y añadirlo a la biblioteca de juego. Plants vs. Zombies: Game of the Year Edition no es el primer juego que los socios de Origin descargan sin pagar, en los últimos meses se ha regalado copias de Need for Speed: Most Wanted, Medal of Honor: Pacific Assault, Mass Effect 2 y SteamWorld Dig.

Armado con docenas de plantas machacazombis, desde el clásico Lanzaguisantes a la retorcida Petacereza, en Plants vs. Zombies hay que pensar rápido y plantar con mayor rapidez para detener a todos los tipos de zombis. Además del modo Supervivencia, el juego incluye una serie de 50 niveles de torres de defensa en el modo Aventura, minijuegos y otros retos que ponen nuestro cerebro en modo puzzle. La edición que se puede reclamar con la promoción, también incluye todos contenidos extra lanzados para la obra de PopCap Games.