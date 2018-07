'Fortnite': el juego que recauda como la cuarta película más taquillera de la historia

El videojuego de moda, Fortnite, generó unos ingresos de 1.200 millones de dólares entre el lanzamiento del modo Battle Royale en septiembre de 2017 y mayo de este año, según la consultora SuperData Research, y contaba con una base de 125 millones de jugadores a comienzos de junio. A partir de estos datos, Bloomberg ha estimado que a final de año habrá superado los 2.000 millones de dólares, convirtiéndolo en un caso único entre los videojuegos de éxito viral como Pokemon Go, Candy Crush, Clash Royale o Angry Birds.

Fortnite debe su éxito al modo Battle Royale, un subgénero que mezcla elementos de los juegos de disparos en primera línea con los de supervivencia. Inspirado por la película Los juegos del hambre, los jugadores aparecen en un territorio extenso donde deben conseguir armas y otros objetos que les faciliten la supervivencia, aunque aquellas zonas donde están los premios más golosos son también las más peligrosas. Existe una zona segura donde no se puede morir, pero que se va encogiendo según transcurre la partida. Inicialmente se lanzó en verano de 2017 sólo con el modo Salvar el Mundo, un juego cooperativo de supervivencia en el que debemos gestionar nuestra base y completar misiones fuera para obtener recursos con los que mejorarla.

Fortnite es gratuito y se financia mediante compras dentro del juego, como es tan habitual en los juegos móviles. No pueden comprarse armas especiales ni ventajas de ninguna clase dentro del juego, sino básicamente personalizaciones estéticas de tu personaje. Aún así está consiguiendo unos ingresos que, de cumplirse las predicciones, lo colocarían a la altura de la recaudación de la cuarta película más taquillera de la historia, Vengadores: Infinity World, y sólo por debajo de Avatar (2.787 millones), Titanic (2.187) y El despertar de la Fuerza (2.068). Incluso ajustando por inflación estaría en el top 10, siendo superado por las tres ya mencionadas y por Lo que el viento se llevó, La guerra de las galaxias, Sonrisas y lágrimas, E.T. y Los diez mandamientos. Y mientras la gente no se canse de jugar, tiene recorrido para ponerse por encima de todas ellas. Especialmente cuando se lance la versión para Android en los próximos meses.