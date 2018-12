Si hay algo que haya quedado en la memoria de todos los televidentes de la serie El Príncipe de Bel Air es el famoso baile de Carlton cuando sonaba "It's not unusual", la canción de Tom Jones. De hecho, Will Smith y Alfonso Ribeiro lo interpretaron juntos en el último capítulo. Estos pasos fueron creados por Ribeiro, actor que encarnaba al personaje de Carlton y que ya era conocido por sus capacidades como bailarín, que tuvo ocasión de demostrar al mundo en un anuncio de Pepsi junto a Michael Jackson cuando tenía doce años imitando al cantante.

Ribeiro considera que tanto Epic Games, creadora del popular videojuego Fornite, como 2K Games, que lo utilizó en NBA 2K, han plagiado su baile, así que ha demandado este lunes a ambas compañías. El actor está en proceso de registrar los derechos de autor de su baile y busca una indemnización de ambas empresas por no "compensar o incluso pedir permiso de Ribeiro por el uso de su aspecto y su propiedad intelectual icónica", según explica su abogado.

Aunque Fortnite es gratuito, está generando unos enormes ingresos gracias a las ventas dentro del juego de accesorios para personalizar nuestro personaje y uno de esos accesorios es el baile de Ribeiro, que se incluye con el nombre de "Fresh"en clara referencia al título en inglés de la serie, The Fresh Prince of Bel Air.