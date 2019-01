La nueva temporada de 'CS:GO' da el pistoletazo de salida con un nuevo formato y un total de 22 jornadas

Los entusiastas de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) están de enhorabuena. La nueva temporada de la Superliga Orange (SLO) ha despegado el pasado mes de noviembre con un partido inicial que finalmente ha vencido Movistar Riders al derrotar a Cream Sports. La liga oficial de CS:GO, organizada por la Liga de Videojuegos Profesional (LVP), arranca este año con una nueva configuración para dar cabida a doce equipos que se medirán durante veintidós jornadas, más del triple que en la edición anterior.

La LVP destaca que la extensión del torneo permitirá que los equipos puedan profundizar en nuevas estrategias, además de corregir posibles errores y tener tiempo para poder reaccionar a los imprevistos que puedan surgir a lo largo de los meses. La finales enfrentarán a los seis mejores equipos, que culminarán con las semifinales y final en un torneo presencial previsto en Gamergy (IFEMA Madrid - 22 al 24 de junio). La temporada será larga y los pronósticos para el vencedor final de CS:GO se inclinan por Movistar Riders, pero falta mucho por recorrer y todo está en el aire.

La escuadra de Movistar, clasificada para las finales de la WESG de China y vencedora de la Copa, parte como una de las favoritas, pero también hay otras plantillas predilectas entre los seguidores de este deporte electrónico o eSports. Entre ellas, el equipo Team Queso, con tres de sus integrantes vencedores de la tercera temporada de ESL Marsters con el equipo KPI Gaming. Vodafone Giants es otro de los grandes equipos, aunque en esta ocasión con la escuadra totalmente portuguesa. Por otra parte, no hay que olvidar que en esta competición se despedirá el mítico Antonio "FlipiN" Rivas del Rey, siempre de la mano de los veteranos x6tence.

Las veintidós jornadas se disputarán todos los miércoles y jueves entre los meses de noviembre y mayo. Concretamente, y según las previsiones de la LVP, cada semana supondrá una jornada y todos los miércoles se enfrentarán tres equipos, mientras que los tres restantes podrán ser visualizados todos los jueves. En total, serán cerca de cien nombres los que protagonizarán los próximos siete meses de competición.

Marcas de gran consumo y eSports

El 94 por ciento de las nuevas marcas presentes en eSports en el último año a través de patrocinios, publicidad, contenidos o eventos no son endémicas. Es decir, no surgen del propio negocio de los deportes electrónicos y cada día son más las marcas de gran consumo las que buscan hacerse un hueco en este nuevo fenómeno deportivo. Son las conclusiones del estudio "Inside eSports", realizado por la división de Sports and Entertainment de MKTG y presentado al público durante el encuentro "Insider Esports Meeting", que se celebró a finales del pasado mes de noviembre en Madrid.

El informe destaca que en la actualidad hay cincuenta y cuatro marcas activas en España vinculadas a los eSports. En concreto, y según el estudio presentado en el "meeting", la categoría que más ha aumentado es la de alimentación, con un 8,9 por ciento de crecimiento. Por el contrario, la categoría que más ha disminuido es la del sector de los periféricos en informática (un -6,2 por ciento), aunque todavía es representativa dentro del cómputo global de marcas activas en los deportes electrónicos, con un 20,3 por ciento.

Por último, y según explicó Álvaro Argüelles, director comercial de Fandroid Entertainment y de la Liga de Videojuegos Profesional (LVP), en la actualidad existen unos tres millones de seguidores de sPorts en España. Por el momento, no existen auditorías independientes y la LVP realiza sus propias mediciones, que estiman que durante los primeros seis meses de 2018 se contabilizó una audiencia total acumulada de 14,3 millones de espectadores. En palabras de Argüelles, "Pocos generadores de contenido pueden demostrar estas cifras, lo que da cuenta del potencial de este territorio".