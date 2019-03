Libertad Digital y PlayStation España sortean un Starter Pack de PlayStation Now compuesto por un Mando Dualshock 4, un adaptador wifi para streaming vía PC y nada menos que 12 meses de suscripción al servicio. Para participar, debes seguir las cuentas de Twitter de @libertaddigital y @PlayStationES y responder a la siguiente pregunta con una imagen o GIF animado: ¿Cuál es tu juego favorito del catálogo PlayStation Now? Todo ello acompañado del hashtag #PSNowYaEstáAquí.

Puedes consultar las bases legales completas del concurso aquí.

¿Qué es PS Now?

Tras su exitoso paso por Reino Unido, PlayStation Now (PS Now), el servicio de videojuegos vía streaming (de forma instantánea en la nube sin necesidad de tener el juego físicamente o descargado) que nos permite acceder a títulos de PlayStation 4, PlayStation 3 y PlayStation 2, desde PC o PS4, ya está disponible en varios países europeos, entre ellos España, Italia, Portugal, Noruega, Dinamarca, Finlandia y Suecia.

El servicio permite jugar a más de 600 juegos de PlayStation 4, PlayStation 3 y PlayStation 2, además de descargar los videojuegos de PS4 y PS2 directamente a la consola PS4 para poder jugar sin conexión y a la resolución nativa del título. El catálogo de juegos incluye títulos de como: Red Dead Redemption, Bloodborne, The Last of Us y God of War III Remastered; exitazos como Mortal Kombat X, For Honor o WWE 2K18; y obras para los más pequeños de la casa, como LEGO Batman III: Más allá de Gotham, Ratchet & Clank: Todos para uno o Sonic Generations.

A través de la consola estará la opción de descargar juegos de PS4 en el disco duro. En cuanto a la opción de jugar en streaming, se puede continuar donde se deja la partida, sin importar si se juega en PS4 o PC gracias al almacenamiento en la nube.