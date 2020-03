E3 cancelada por el coronavirus: adiós a la feria de videojuegos más importante del mundo

Lamentablemente, sucedió. La organización del E3 2020 ha confirmado la cancelación del evento como medida de precaución al brote de coronavirus. Algunas desarrolladoras y editoras ya anticipaban la noticia hace unas horas, pero ahora, la propia Entertainment Software Association, organizadora del principal foco de atención anual de la industria, ha confirmado su cancelación:

"Después de crecientes preocupaciones por el COVID-19, pensamos que es la mejor manera de seguir en una situación global sin precedentes. Estamos decepcionados de que seamos incapaces de llevar a cabo este evento para nuestros fans y quienes nos apoyan. Pero sabemos que es la decisión correcta basándonos en la información que tenemos actualmente", explica la nota publicada por la organización.

Aunque se plantea la celebración de algunos eventos y retransmisiones online para presentar novedades y demás, la feria que tenía previsto celebrarse en la ciudad de Los Angeles entre el 9 y el 11 de junio no ha sido la primera afectada por el brote de coronavirus. Anteriormente se aplazaba la GDC 2020 (Game Developers Conference), un evento muy esperado cada temporada centrado en la faceta empresarial seguido del Taipei Game Show, importante cita del mercado asiático.

La medida, en todo caso, no ayuda a la organización a superar el delicado momento por el que está pasando la tradicional cita, que ha visto como desde anteriores ediciones ha ido perdiendo influencia entre editoras, desarrolladoras y jugadores. Nintendo no acude desde hace varias temporadas, Electronic Arts tampoco y este año no contaba con la presencia de Sony. Marcas determinantes que encuentran más atractivo preparar eventos y comunicaciones mediante sus propios medios. Esta cancelación podría suponer un nuevo golpe para la organización, uno que quizá podría ser definitivo.