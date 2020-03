Diez videojuegos para quemar cientos de horas durante la cuarentena

Estamos obligados por ley -y responsabilidad- a limitar nuestros movimientos para detener la propagación del coronavirus, lo que está produciendo una serie de molestias e inconvenientes que afectan a millones de personas alrededor del mundo. Pero la batalla contra el aburrimiento no está perdida, durante el tiempo de confinamiento los jugadores pueden aprovechar para cultivar su pasión, tal vez, con ese título que quizá no habían pensado comenzar por ser demasiado largo o excesivamente exigente como para plantearse jugar durante los cortos períodos de tiempo que nos permite la agitada vida cotidiana que dejamos atrás hace ya unas jornadas.

Ya que la situación actual podría extenderse durante algunas semanas más, lo más recomendable es que no pierdas esta oportunidad. Y si no tienes claro en qué aventura embarcarte, aquí te dejamos 10 consejos que te llevarán a experimentar épicas y maravillosas historias. Además, todos los títulos se pueden adquirir desde las tiendas digitales de las diferentes plataformas, de modo que no hay necesidad de salir de casa.

En el listado puedes encontrar juegos de rol cómo Borderlands 3, The Elder Scrolls V: Skyrim, The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Judgment que te mantendrán pegado a la pantalla durante un número increíble de horas, todos y cada uno con intensas e interesantes historias principales e infinidad de misiones secundarias. El mismo patrón sigue Assassin's Creed Odyssey, con sus largos viajes a la Antigua Grecia, y Monster Hunter World, una enorme aventura con innumerables monstruos que cazar, y lo mejor es que lo podemos hacer en compañía.

También parece una buena idea poner a prueba tus habilidades con Hollow Knight, un juego realmente exigente, aunque no muy largo, pero que requiere de mucha, mucha paciencia. Dreams es otra obra especialmente indicada para fagocitar horas con sus herramientas de creación. Gracias a tu imaginación (y a la del resto de jugadores) el juego se factura como una experiencia prácticamente infinita.

Hablando de experiencias infinitas, incluso en cooperativo, no podemos olvidarnos del renovado Destiny 2-Bastión de Sombras, mientras que los propietarios de Nintendo Switch no deberían esperar para disfrutar de todo lo que ofrecerá Animal Crossing: New Horizons desde el 20 de marzo. ¡En fin! Estas son nuestras recomendaciones, pero te invitamos a compartir la tuyas para ampliar el listado.