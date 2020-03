La FIA anuncia un torneo virtual con pilotos de F1 como respuesta al coronavirus

La FIA, la organización responsable de los Grandes Premios de Fórmula 1, ha preparado una serie de campeonatos virtuales para paliar el evidente desánimo de sus seguidores por el confinamiento y la cancelación de varias carreras a raíz de la pandemia del Covid-19. Si te interesa no te pierdas lo siguiente, porque se trata de un torneo virtual que contará con estrellas de la máxima categoría del motor.

Formula 1 Virtual Series se disputará en los modos en línea de F1 2019. En las carreras competirán pilotos de la vida real junto con un elenco de celebridades en una iniciativa que se extenderá hasta el mes de mayo. Para fomentar la competitividad y compensar a los recién llegados, las carreras tendrán la mitad de la duración habitual y todos los coches compartirán la misma potencia.

Según la organización, se realizará una nueva carrera virtual cada fin de semana. Las transmisiones se realizarán simultáneamente en multitud de canales y portales especializados en F1, durarán alrededor de una hora y media, e incluso contarán con vueltas de clasificación.

Por el momento, la FIA no ha revelado los nombres de los profesionales que se enfrentarán en las pistas del juego desarrollado por Codemasters. Sin embargo, desde la organización se asegura que varios pilotos de primera línea participarán en los eventos de forma remota como medida de seguridad. Por supuesto, las carreras no tendrán ningún impacto en la temporada del deporte real. El Gran Premio Virtual de F1 Esports no reemplazará al verdadero campeonato de Fórmula 1.