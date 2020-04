El esperado 'The Last of Us Part II' no verá la luz hasta después de la crisis del coronavirus

Naughty Dog y Sony Interactive Entertainment han anunciado, para sorpresa de propios y extraños, que The Last of Us Part II ha sido pospuesto de nuevo. El juego no se lanzará el 29 de mayo como se esperaba, desplaza su puesta de largo hasta una fecha posterior indeterminada a raíz de la pandemia por Covid-19. Desde el estudio aseguran que se está terminando de refinar la obra, pero la situación actual derivada de la emergencia por coronavirus no permitirá a los desarrolladores respetar la hoja de ruta debido a las dificultades logísticas, de producción y distribución.

Con esta medida Naughty Dog quiere asegurarse que todos los jugadores puedan acceder a la experiencia al mismo tiempo, evitando así los lanzamientos escalonados, una solución adoptada por varias editoras en las últimas semanas. El debut de la esperada secuela, por tanto, se queda sin fecha marcada en el calendario, aunque el equipo trabajará para asegurarse de que The Last of Us Part II pueda llegar a las tiendas lo antes posible.

Este nuevo aplazamiento supone el segundo retraso del juego, inicialmente planeado para el 21 de febrero de 2020 y posteriormente pospuesto al 29 de mayo. Al margen, pero no a mucha distancia, Sony ha anunciado que Marvel's Iron-Man también ha visto desplazada su fecha de lanzamiento y no se lanzará en PlayStation VR en mayo. También se queda sin nueva fecha.