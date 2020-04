'BioShock: The Collection', 'XCOM 2' y la colección 'Borderlands' llegarán a Nintendo Switch

En el último Nintendo Direct se ha confirmado que 2K lanzará BioShock: The Collection, XCOM 2 Collection y la Colección Legendaria de Borderlands en Nintendo Switch el 29 de mayo de 2020. Cada colección incluirá una combinación de juegos base y expansiones descargables comenzando por BioShock: The Collection, que incluirá BioShock Remastered, el contenido de complemento Museo de las ideas huérfanas, una galería de juego guiada con los conceptos de desarrollo desechados o modificados; las "Salas de desafíos", una serie de zonas para poner a prueba las habilidades de combate y de resolución de puzles del jugador; y los comentarios del director, que se desbloquean con coleccionables y recompensan al jugador con 10 episodios de Imagining BioShock, en los que participan los creadores de la saga Ken Levine y Shawn Robertson.

El contenido extra de BioShock 2 Remastered también está incluido, con la campaña de complemento Guarida de Minerva y los desafíos de combate Las Pruebas de protector. BioShock Infinite suma la campaña de complemento de dos partes: Panteón Marino, en la que se muestra Rapture justo antes de su catastrófica caída; los desafíos de combate Enfrentamiento en las nubes; El mejor lote de Columbia y Paquete especial para pájaros, que incluyen armas y equipo de bonificación. La versión física del juego viene con un cartucho de 16 GB que incluye los actos iniciales, pero el contenido posterior y los complementos habrá que descargarlos.

La resistencia mundial para acabar con la amenaza alienígena y salvar a la raza humana de la extinción con XCOM 2 Collection también llegará a la híbrida de Nintendo con el siguiente contenido: Cuatro packs de contenido descargable, que incluye el Pack Guerrero de la Resistencia, Hijos de la Anarquía, Cazadores de Alienígenas y El Último Regalo de Shen. Así mismo permite acceso a War of the Chosen: esta expansión cambia el juego de manera radical e implementa cambios significativos y novedades a la campaña de XCOM 2. La versión física del juego viene con un cartucho de 8 GB que incluye dos misiones del juego principal. El resto del contenido se debe descargar. El tamaño total de la descarga no superará los 24 GB.

La Colección legendaria de Borderlands desata el triple de caos, el triple de botín y el triple de acción con la compilación para Switch, que incluye: Borderlands: Edición Juego del año; Borderlands 2; y Borderlands: The Pre-Sequel. La versión física del juego viene con un cartucho de 8 GB que incluye Borderlands: Edición Juego del año, con una descarga adicional de 6,6 GB. Para Borderlands 2 y Borderlands: The Pre-Sequel se necesita una descarga de 35 GB.