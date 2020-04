Sony ha revelado las características y diseño del controlador para PlayStation 5. Damos la bienvenida a DualSense, el mando que reemplaza al icónico DualShock marcando el primer cambio de imagen importante en la historia de las consolas de la casa de Tokio. Tampoco faltan novedades importantes, por ejemplo, sensores hápticos, mejoras en los gatillos adaptables L2 y R2 (que también tendrán funcionalidades hápticas), barra de luz y una matriz de micrófonos integrados.

El excelente resultado obtenido con DualShock 4, ha permitido al fabricante mantener intactas algunas características del controlador de la generación actual, pero sin dejar de introducir una batería de mejoras relevantes en estos elementos heredados como la barra de iluminación y el panel táctil. Te invitamos a echar un vistazo a las funciones y el diseño de DualSense, el nuevo controlador para PlayStation 5.

Sensores hápticos

Al controlador DualSense se le han agregado algunas funciones que, junto con la incorporación del Tempest 3D AudioTech de PS5, promete proporcionar un nuevo nivel de inmersión en los juegos. Pero independiente a esta novedosa tecnología, también comprobaremos por primera vez la finalidad de los sensores hápticos, que a través de diferentes sensores implementa variedad de sensaciones, como la pesadez cuando se pilota un coche en el barro, por ejemplo. De acuerdo con el fabricante, el controlador tendrá vibraciones y respuestas táctiles muy diferentes, pero aún no ha ofrecido muchos detalles.

Sobre la incorporación de disparadores adaptativos en los gatillos de los botones L2 y R2 se ha revelado algo más de información: el sistema permite sentir la tensión de las acciones, como la fuerza ejercida sobre un arco para disparar una flecha. La idea es llevar la inmersión al juego con información adicional que se transmite a través de vibraciones táctiles mucho más precisas.

Diseño renovado

En primera instancia lo más llamativo de DualSense es el cambio de diseño. Viste bordes redondeados sobre un controlador en dos colores y dejará de ser monocromático, adoptando un aspecto más futurista. Muchos de los elementos se han importado de DualShock 4, pero con algunos matices.

La barra de luz se mantiene, pero ahora emerge desde la parte posterior del joystick hacia el frontal con dos barras laterales, lo que permite a los jugadores tener información visual más clara y fácil de entender. El botón Compartir ha pasado a mejor vida, dando lugar al botón Crear, permitirá más opciones para que los jugadores creen y compartan su propio contenido.

Batería recargable y una matriz de micrófonos

DualSense todavía guarda algunas sorpresas agradables. Se mantendrá la batería recargable y según la compañía, será más "duradera". Además, por primera vez el controlador tendrá una matriz de micrófonos integrados. Básicamente, será posible grabar voz o comunicarse con amigos y compañeros de juego sin la necesidad de conectar un auricular, aunque no se elimina la posibilidad de la ecuación. No obstante, en las imágenes no se muestra ninguna conexión P2, por la tanto no sería descartable que tan solo ofrezca soporte a auriculares bluetooth compatibles.

Sony advierte que añadir nuevos elementos y características al mando de control ha producido un aumento en el peso, aunque se ha trabajado todo lo posible para reducirlo y procurar que la experiencia sea ergonómica y cómoda en todo tipo de manos. En definitiva, este es el mando para la próxima generación de sistemas PlayStation ¿Qué te parece su diseño? ¿Echas en falta algún elemento? Como bien sabes, se espera que el lanzamiento de PlayStation 5 se produzca estas navidades, aunque todavía no se ha concretado fecha y precio.