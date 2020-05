'GTA 6' podría llegar en 2024

Una reunión de inversores podría ser la fuente de lo que se viene a llamar "ventana de lanzamiento" de Grand Theft Auto 6, el próximo y deseado juego de una de las franquicias con más éxito en la historia de la industria. Take-Two Interactive, compañía matriz de la desarrolladora Rockstar Games además de otras editoras de videojuegos, ha presentado a su junta de accionistas un plan de inversión de marketing que ocupa varios años, donde se anota un salto significativo en la previsión de gasto para el año fiscal 2024 - que llevado al calendario comienza el 1 de abril de 2023 y finaliza el 31 de marzo de 2024.

Esta cantidad, cercana a los 90 millones de dólares, tan solo puede corresponder a la promoción de un juego gigantesco y en la cartera de Take-Two, no hay nada con más peso que GTA. Aunque se trate tan solo de una suposición, esto se puede considerar como una pésima noticia para los jugadores que se han mostrado entusiasmados las últimas semanas con el rumor de un posible anuncio durante el verano, ahora que finalmente vamos a estrenar una nueva generación de consolas con el lanzamiento de PlayStation 5 y Xbox Series X a finales de año. Pero si atendemos a los pronósticos de gasto de Take-Two todavía nos esperan tres largos años de espera.

El informe deja patente que el pronóstico inicial para este esfuerzo contable se había previsto para 2023, y finalmente se ha postpuesto hasta 2024. Esto puede significar que el lanzamiento de GTA 6 en realidad estaba previsto entre 2022 y 2023, y finalmente se ha optado por aplazarlo un año. Por supuesto, nos movemos entre especulaciones, pero, suponiendo que las predicciones sean correctas, la razón más natural para justificar el cambio de plazos sería la irrupción de la pandemia que seguimos sufriendo.

Otro detalle que apoya esta teoría de plazos son los propios pronósticos de Take Two, que ya ha presentado anteriormente estos planes de gastos en marketing con el lanzamiento de Red Dead Redemption 2. En todo caso, no sería de extrañar que se haya optado por esperar un tiempo para que los nuevos sistemas se consoliden y se cuente con una base de jugadores razonable que pueda justificar el lanzamiento de otro éxito de ventas asegurado.