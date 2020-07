La versión física de 'Flight Simulator 2020' contará con 10 discos

Con su puesta de largo confirmada para el 18 de agosto, el nuevo Microsoft Flight Simulator o Flight Simulator 2020 (como prefieran) contará en Europa con una versión física gracias a cargo de Aerosoft, editor que ha llegado a un acuerdo con Microsoft para distribuir el juego en nuestro continente. Las versiones físicas disponibles en Europa se publicarán con 10 DVD de doble capa, que contendrán los 90 GB de datos del juego, incluidas todas las texturas y modelos de aviones.

La editora también ha confirmado que esta versión del nuevo Flight Simulator incluirá una copia física del manual del simulador de vuelo que se recoge en una "caja especial" que comenzará a enviarse a los compradores alrededor del 21 de agosto. Al igual que con la versión digital, la versión física también contará con diferentes ediciones.

Las carátulas de la edición Standard y Premium Deluxe.

La más cara, Premium Deluxe, incluirá acceso a más aviones (30) y aeropuertos (40), mientras que las ediciones regulares disminuyen ligeramente el número de naves e instalaciones aeroportuarias. Los usuarios de Xbox Game Pass para PC contarán con los 20 aviones y 30 aeropuertos que corresponden a la edición básica, que también se comercializará con el mismo formato.

La versión física es una buena opción para los usuarios que no dispongan de un buen acceso a Internet, ya que no se verán obligados a descargar todo el juego. Solo necesitarán aplicar las actualizaciones puestas a disposición por Microsoft y el desarrollador Asobo Studios. No obstante, no pierdas de vista los requisitos de hardware para ejecutar la versión para PC. Los mínimos y recomendados apuntan a la necesidad de tener un disco duro con al menos 150 GB de espacio libre. Para los requisitos recomendados, directamente se recomienda un SSD con el mismo espacio reservado.