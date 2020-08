Xbox Series X debutará en noviembre

Microsoft finalmente confirma que Xbox Series X, su videoconsola de nueva generación se podrá adquirir en noviembre de 2020. El fabricante norteamericano tan solo ha revelado el mes de lanzamiento sin marcar una jornada concreta y poco después de anunciar un importante retraso en el lanzamiento de Halo infinite.

El título de 343 Industries traslada su lanzamiento a algún momento de 2021 tras las críticas recibidas por el nivel gráfico mostrado en la presentación de su jugabilidad durante el evento Xbox Game Showcase. Will Tuttle, editor jefe de Xbox Wire, se adelanta a la (posible) oleada de quejas generadas por el desplazamiento de la entrega advirtiendo que Xbox Series X traerá "cientos" de juegos para mantenernos ocupados hasta el lanzamiento de Halo Infinite.

Los primeros juegos de Xbox Series X

Según Microsoft, está previsto que lleguen más de 50 juegos a las consolas Xbox con optimizaciones para Xbox Series X. Los títulos de generaciones cruzadas incluyen obras como Yakuza Like a Dragon, Assassin's Creed Valhalla, Dirt 5 y Watch Dogs Legion, entre otros. "Con Smart Delivery, solo necesitas comprar estos juegos una vez para jugar las mejores versiones para tu consola, entre las generaciones disponibles", además, señala que hay títulos en desarrollo exclusivamente para Xbox Series X que llegarán directamente a Xbox Game Pass, por ejemplo The Medium, juegos como Scorn o Tetris Effect: Connected.

También refuerza la característica de soporte para compatibilidad con versiones anteriores, incluidas Xbox 360 y títulos originales de Xbox. Según la compañía, más de 40 juegos de la actual generación ya se han optimizado para Xbox Series X, incluido Destiny 2, Forza Horizon 4, Gears 5 y Ori and the Will of the Wisps.

Microsoft también aprovecha la publicación para reafirmar algunas de las novedades técnicas que incorpora la arquitectura de Xbox Series X. La consola llegará al mercado con un hardware mucho más potente, incluido SSD, que garantiza cargas más rápidas, soporte para juegos a 120 cuadros por segundo y Ray Tracing.

¿Y Xbox Series S?

Desde la casa de Redmond no se mencionan algunos aspectos importantes en relación a la llegada a los comercios de Xbox Series X: fecha exacta, precio o la supuesta existencia de Xbox Series S. Según apuntan las filtraciones, Series S, contará con características de nueva generación y algo menos de potencia para lograr una mejor relación calidad-precio. Aunque ya se conocen algunos aspectos de esta consola más económica, hasta ahora no ha sido mencionada oficialmente por Microsoft.