Vuelve 'Medal of Honor' en un juego de realidad virtual

Respawn Entertainment ha ofrecido un adelanto de Medal of Honor: Above and Beyond con un nuevo tráiler lleno de acción del videojuego de realidad virtual que desvela las líneas generales del argumento de una campaña basada en eventos reales acontecidos durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Opening Night Live de Gamescom, el fundador de Respawn, Vince Zampella y el director del videojuego Peter Hirschmann, han charlado con el presentador Geoff Keighley sobre lo que encontrarán los seguidores de la franquicia en la próxima entrega de la saga.

El tráiler ofrece un adelanto de lo que será el regreso de la serie, la narración de su historia y un contenido histórico revelador con el cual la franquicia regresará a sus raíces. A través de la realidad virtual, el juego nos invita a enfundarnos en las botas de un ingeniero de combate reclutado para unirse a la OSS, la Oficina de Servicios Estratégicos, el precursor de la CIA moderna creada para llevar a cabo labores de espionaje y sabotaje detrás de las líneas enemigas durante la Segunda Guerra Mundial.

De acuerdo con la desarrolladora, Medal of Honor: Above and Beyond explora la guerra de una manera cinematográfica e inmersiva completamente nueva. Para dotar de mayor fidelidad a la producción, en Respawn han trabajado directamente con veteranos de la Segunda Guerra Mundial para capturar sus historias y agregar contexto a las piezas del videojuego a través de realidad virtual.

Junto a un elenco de nuevos y recurrentes personajes de toda la franquicia, la experiencia propone una serie de misiones que lleva la acción desde Túnez a toda Europa, participando en algunos de los momentos más importantes del conflicto.