El ratón de Razer que revolucionará los juegos para PC

Razer, el fabricante de periféricos para gamers, ha puesto en el mercado su último producto: el ratón wireless Naga Pro. Es la última incorporación a la línea de ratones inalámbricos de su tecnología HyperSpeed que mejora el Naga Trinity, ratón que introdujo por primera vez el concepto de 3 en 1 con sus módulos laterales intercambiables. Ahora incluye lo último en tecnología gaming y al mismo tiempo conserva su diseño.

Entre las principales características, destaca su enorme potencial de personalización, con 20 botones configurables distribuidos en tres paneles, cada uno responsable de un estilo de juego. Este diseño modular actualizado cuenta con 3 módulos laterales de encaje magnético, con diseños de 2, 6 o 12 botones, totalmente programables (el módulo lateral de 6 botones cuenta con un nuevo diseño).

El panel lateral con 12 botones está diseñado para MMO y RTS, ayudando con precisión en el tiempo y optimizando actividades; los 6 botones son perfectos para Battle Royale y MOBA, equilibrando el control y la accesibilidad a los elementos de la pantalla; y el de 2 botones es ideal para FPS, con comandos objetivos y precisión para movimientos esenciales.

Con la tecnología Razer HyperSpeed Wireless, que proporciona una conectividad más rápida que los ratones ópticos tradicionales, el Naga Pro admitirá hasta 100 horas de juego continuo. Del mismo modo se puede cargar a través de USB durante el juego, con una de las mejores autonomías del mercado. El sensor óptico de alta precisión Razer Focus + 20K DPI transmite la mejor sensación de control en su categoría, brindando respuestas sensibles a los jugadores que buscan la experiencia más realista posible.

El Naga Pro también incluye los switches ópticos para ratón Razer que aprovechan la velocidad de la luz en vez de utilizar activadores físicos mecánicos, todo para una activación instantánea y una durabilidad sin igual de hasta 70 millones de clicks. Ya no tendrás que temer a los dobles clicks no deseados, al no tener los switches mecánicos tradicionales que se degradan con el tiempo.