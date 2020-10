La nueva entrega de la saga Atelier anuncia su fecha de lanzamiento

Koei Tecmo y GUST Studios han puesto fecha para el lanzamiento de Atelier Ryza 2: Lost Legends & The Secret Fairy, la última entrega de la serie Atelier. El título, que confirma lanzamiento para el 21 de enero de 2021 para Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 y en formato Windows PC a través de Steam, nos invita a seguir la historia de Ryza y sus amigos tras los secretos de las antiguas ruinas y la verdad de las leyendas perdidas de la Capital Real.

Como adelantábamos, en Lost Legends & The Secret Fairy, Ryza se embarca en una misión para explorar las misteriosas ruinas que están inactivas alrededor de la Capital Real. Estas ruinas ofrecen puzles que resolver, mientras que los descubrimientos realizados en ellas desbloquean nuevas acciones de campo, entre los que se incluye la posibilidad de cabalgar monstruos que se encuentren en la tierra. Ryza tendrá que confiar en sus habilidades de exploración y en sus compañeros, para que la guíen en el camino hacia las ruinas y pongan en marcha su investigación.

A lo largo de la aventura, su Diario de Exploración será fundamental a la hora de aventurarse a través de las ruinas, ya que organizará todos los descubrimientos de los jugadores, permitiéndoles dar forma a sus propias teorías y resolver cada misterio con el que se encuentren. A medida que exploren cada centímetro de las ruinas y completen su Lista de Investigación, al tiempo que recolectan "Fragmentos de Ruina" y "Fragmentos de Memoria", irán desbloqueando pistas que luego se almacenarán en el diario.

Descubrir pistas puede resultar desafiante, pero gracias a la útil "Brújula del Recuerdo" se podrán evocar recuerdos de las ruinas que permitan ver la ubicación general de los fragmentos. Al reunir las pistas con éxito, los misterios de las ruinas se aclararán. Al resolver estos puzzles, los jugadores podrán desbloquear recetas de alquimia especiales que le ayudarán a crecer a Ryza como alquimista. Afortunadamente para nuestra heroína, Ryza no estará sola en su exploración. Se unirá a su equipo un viejo amigo de la infancia, Lent Marslink.

No está de más recordar que aquellos que adquieran una copia física de Atelier Ryza 2 durante las dos primeras semanas desde su lanzamiento, recibirán un código de bonificación para conseguir el conjunto de trajes de moda de verano. Además, quienes cuenten con datos de juego guardados de Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout podrán desbloquear el conjunto de trajes clásicos, entre los que se incluyen trajes para Ryza y sus amigos de la entrega anterior.